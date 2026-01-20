3縣市大雨特報！強烈冷氣團估剩8度 今明濕冷全台最凍時段曝

生活中心／施郁韻報導

今強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今（21）日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；西半部及宜蘭低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其今天的清晨及夜晚臺南以北、宜蘭、花蓮及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，農漁養殖業請慎防寒害，使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒；預測白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、21度。

氣象署提到，天氣方面，由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、臺東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多。若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。

3縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象署）

受到東北風影響，氣象署指出，今（21）日基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率。大雨地區包括基隆市、臺北市、新北市。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，迎風面雲層較厚，伴隨降水回波及降雨。截至5：02，本島縣市平地的最低氣溫為雲林古坑鄉的9.4度。各地區平地的最低氣溫約在9至12度。

吳德榮提到，今至週五（21至23日）強冷空氣籠罩，今、明北臺整天濕冷、北部、東半部有局部雨；週五白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部三天皆是晴時多雲，白天偏涼、早晚冷。歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率為最高，本島平地最低氣溫約降至8度左右。因未達「寒流」，其低溫也遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺特別冷，要注意保暖、莫輕忽。今、明兩天2000公尺以上高山（太平山、合歡、雪山等）皆有降雪的機率，飄雪可期待。

吳德榮說，今日各地區氣溫，北部8至14度、中部8至20度、南部11至24度、東部11至22度。



吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週六至下週二（24至27日）各地晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」強、早晚偏冷，日夜溫差大，注意穿著調整。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週二下午起至週五（30日）另一波「弱」冷空氣（東北季風等級）南下，北、東轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。

