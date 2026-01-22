3縣市大雨特報！強烈冷氣團壟罩、中部以北宜花急凍雲林下探8.3度

今（22）天中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天偏涼。 圖：林岑韋／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 受到強烈大陸冷氣團影響，今（22）天中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天偏涼。中央氣象署表示，清晨西半部及宜蘭低溫普遍10至12度，花東為14、15度，台南以北、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗以北及金、馬易有長時間的低溫；白天北部及宜蘭高溫13至15度，花東約16至18度，中南部約20至21度。

氣象署今天清晨4點57分發布低溫特報，今、明兩天新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，為橙色燈號（非常寒冷）；台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。

氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉的攝氏8.3度。降雨方面，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多；3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山可望有零星降雪。

氣象署今天清晨4點10分發布大雨特報，今天基隆市、台北市、新北市，包括基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。離島天氣方面，澎湖陰天，14至16度，金門晴時多雲，7至12度，馬祖多雲時陰，6至10度。空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天偏涼；基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴。週六白天氣溫回升，各地早晚天氣偏冷，中南部日夜溫差大；週六基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週日、週一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。下週二北部及東北部天氣再轉涼，下週三北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供