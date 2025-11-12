3縣市大雨特報！桃園以北今有雨 週末多雲到晴好天氣、下週一降溫

氣象署表示，今（13）天桃園以北為有雨天氣，並有局部大雨，基隆北海岸、大台北山區要防範局部豪雨。(圖為下雨示意) 圖：張良一 / 攝

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風已減弱為熱帶性低氣壓，但今（13）天水氣仍偏多。中央氣象署表示，今天在迎風面桃園以北為有雨天氣，並有局部大雨，基隆北海岸、大台北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨竹苗地區亦有局部大雨發生機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。台灣附近各海面及巴士海峽易有8至11級強陣風，且風浪偏大。

氣象署今天凌晨3點40分發布大雨特報，北海岸及台東縣山區已有豪雨發生，今天基隆北海岸、台北市山區有局部大雨發生機率。氣溫方面，北部及東北部天氣轉涼，全天約20至23度，其他地區溫度也稍下降，低溫為21至24度，高溫為25到28度。離島天氣方面，澎湖陰短暫雨，21至23度；金門陰天，20至23度；馬祖陰短暫陣雨，19至21度。

空氣品質方面，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。明天北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗山區、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週六、下週日北部及東北部氣溫逐漸回升，各地早晚仍涼。

週六、下週日桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週一各地天氣再轉涼，下週二、週三中部以北、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，下週一、週二中南部山區亦有零星短暫雨。

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供