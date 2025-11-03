3縣市大雨特報！ 氣象署：山區慎防坍方、落石

由高雄市政府主辦的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，12月31日晚上7點將於夢時代前的時代大道盛大登場！主持陣容首度曝光—由剛晉升人夫、春風滿面的陳漢典領軍，搭檔綜藝活力王阿本與新生代人氣主持木木（林葦妮），高雄跨年更驚喜邀來漢典的另一半Lulu黃路梓茵，夫妻倆在高雄合體迎接2026！默契絕佳的兩人將帶來雙倍甜蜜的舞台演出，究竟會激盪出什麼樣的火花？請鎖定最甜蜜、浪漫的2026高雄跨年晚會。新婚不久的陳漢典及Lulu黃路梓茵，年底選擇在高雄合體甜蜜過冬！兩人10月底宣布一起合演舞台劇《半里長城》，在劇中飾演前任戀人，話題十足，該劇規劃12月27日於高雄衛武營歌劇院開演；緊接著12月31日，夫妻倆首度在高雄驚喜合體跨年，以「歌手」身分登上跨年舞台的Lulu，對跨年表演保密到家，預計帶來精采的舞台演出，讓粉絲們更加期待兩人甜蜜又熱鬧的跨年夜。身經百戰的全方位藝人陳漢典，戲劇與主持之間自由切換，展現豐富的表演能量。他笑說自己曾多次參與在高雄取景的電影拍攝，每次造訪港都都讓他湧現滿滿回憶。陳漢典談到婚後生活，甜蜜表示：「可以更自在地談戀愛，希望跨完年能手牽手一起吃宵夜！」幸福指數直線飆升。至於「

台灣好新聞 ・ 1 小時前