3縣市大雨特報！ 氣象署：山區慎防坍方、落石
受到東北季風及華南雲系東移影響，中央氣象署今（4）日上午針對基隆市、台北市、新北市發布大雨特報，基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方及落石。
