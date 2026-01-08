3縣市跟進北市！ 宣布公立國中小營養午餐「免費」

繼台北市長蔣萬安宣布北市公私立國中小學營養午餐免費後，基隆市、台中市、高雄市也都宣布跟進，「公立」國中小學營養午餐免費；高雄市長陳其邁還加碼，提高教師的行政工作獎金。

減輕家庭經濟壓力 謝國樑：受惠學生2萬2千人

台北市日前宣布國中小學營養午餐全面免費政策一出，基隆市長謝國樑立刻前往請益，並宣布同步跟進。謝國樑指出，基隆市有27億元的減債差額，允許提供免費的營養午餐給全市公立中小學的學生，減輕高物價時代家庭的負擔，預計有2萬2千名學生受惠，家長每年最多可省下1.6萬元的費用。

國中小學營養午餐全面免費，基隆市預計有2萬2千名學生受惠。圖／台視新聞

21.4萬學子受惠 台中宣布國中小營養午餐免費

台中市長盧秀燕也宣布，115學年起公立國中小學營養午餐將全面免費，並於3月份在議會提出追加預算，預計有21.4萬名學生受惠。

盧秀燕表示，「雖然台中市的財政非常的辛苦，一年的預算可能高達25億元到30億元支出，但是我們會想辦法，這是應該做的事情。」

台中市宣布國中小營養午餐免費。圖／台視新聞

政策大轉彎 高雄宣布公立國中小營養午餐免費

為減輕家庭負擔，高雄市長陳其邁除了宣布公立國中小學午餐免費外，還加碼提高學校教師的行政工作獎金。

高雄市跟進公立國中小營養午餐免費。圖／台視新聞

新的一年各縣市接連推出營養午餐減免政策，而桃園市早在2023年就已率先實施，並推動每月至少一次將當季與在地食材導入午餐，讓學生吃得開心，同時兼顧營養與美味。

