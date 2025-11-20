「3習慣」活化長壽基因！醫大推：吃可可、紅酒逆齡

記者鄭玉如／台北報導

家醫科醫師李思賢提醒，「長壽基因」有助於延緩老化，可以嘗試間歇性斷食，搭配運動與營養干預，效果最佳。（示意圖／PIXABAY）

真的有長壽基因！家醫科醫師李思賢表示，長壽基因是一組名為「Sirtuin」的蛋白家族，活化它們不只使細胞更有效率，也有助於延緩老化，若想強化長壽基因，可嘗試間歇性斷食，與營養干預，多攝取藍莓、可可等，如果再加上有氧或阻力運動，效果更明顯。

李思賢在臉書粉專提到，長壽基因「Sirtuin（沉默基因）」的蛋白家族，可以從能量代謝、發炎反應、線粒體運作等，最基礎的細胞機制去啟動「修復模式」。當長壽基因被活化時，細胞就會變得更有效率，有助於自我清理，甚至是延緩老化。

李思賢指出，臨床上他更觀察到，患者若每天禁食16小時、在8小時內進食，血糖波動變小、精神更集中，並非只是少吃熱量的結果，而是長壽基因在斷食時被激活，身體會轉向修復與回收的模式，如果再加上有氧或阻力運動，效果會更明顯。

研究也發現，補充NMN（Nicotinamide Mononucleotide）或NR（Nicotinamide Riboside）補充品，有助於強化長壽基因的修復力，飲食中可攝取藍莓、可可、橄欖油、紅酒等含多酚的食物，也能自然推動其活性。另外，睡眠、飲食節律、運動與壓力管理，更是啟動基因的關鍵。

李思賢指出，每天熬夜、高糖飲食、久坐不動，就算補再多補充品，身體也不會啟動修復，若想延緩老化速度，可嘗試間歇性斷食，並搭配運動與營養干預，使長壽基因慢慢啟動，雖然不會馬上變年輕，但能使細胞回到正常節奏，睡醒後若頭腦更清楚、情緒穩定、皮膚有光澤，表示基因正在慢慢逆齡。

