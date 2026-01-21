3職業工會「欠繳保費」列黑名單！勞保局急喊話：會員別繳錢

勞保局統計截至115年1月16日，桃園市租賃管理服務業從業人員、桃園市學力提升補教從業人員、大台南宗教服務3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險費，且已逾繳費寬限期，勞保局針對3工會依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付，並請會員注意，勿預繳保險費。

勞保局指出，桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會（會址：桃園市桃園區）、桃園市學力提升補教從業人員職業工會（會址：桃園市桃園區）及大台南宗教服務職業工會（會址：台南市安南區）3家職業工會已不得繼續預收保險費。

勞保局說明，各職業工會每月向會員收取之保險費，如未依《勞工保險條例》、《勞工職業災害保險及保護法》規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員被保險人申請各項給付將會被暫行拒絕給付，影響權益甚大。為保障勞工權益，被保險人如能提供已向工會繳納保險費的相關證明（如：繳費收據、匯款單），足資證明其個人應繳之保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付。

至於無法提供繳費收據或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分之保險費後發給，以確保被保險人請領各項保險給付之權益。

勞保局並強調，工會人員若涉違法情事即移送檢調單位偵辦，侵占保險費行為已犯刑法業務侵占罪，經法院判決將處有期徒刑，並沒收全數犯罪所得，請工會人員切勿以身試法。

