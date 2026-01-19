3至5成長者有吞嚥困難 專家籲及早訓練喉嚨肌力

30秒內你能吞嚥幾次？如果不到2次，可能已有吞嚥障礙，如果少於5次，就是功能退化。不過長者們可能一開始難以察覺，只感到吞藥好像變困難。

台北市民葛女士說：「吃藥的時候會噎到，感覺吞比較困難喔。」

根據統計，65歲以上長者約3到5成有不同程度吞嚥困難，而中風、帕金森氏症與失智症患者，更是吞嚥障礙高風險。

父親失智的基金會董事長蘇昭蓉說，平日多觀察長輩行為，就可察覺變化，她與家人發現父親吞嚥變費力，就改善烹煮，像是切更小塊、選擇較軟的食材，但堅持不打成泥。

蘇天財文教基金會董事長蘇昭蓉表示，「要享受吃，因為那是一個人基本的權利，我們全家為這件事情、為我父親捍衛。」

吞嚥困難就全部打成泥的做法，學者不鼓勵，打成泥會加入液體，可能讓攝取量不變，營養會稀釋減少，而糊化食物會讓咀嚼功能退化。

輔大營養科學系退休副教授駱菲莉指出，「少了這個練習的機會，少了吞嚥，用力吞這樣的一些機會的話，那當然他的衰退可能會比較快。」

專家也在臨床與社區發現，吞嚥困難並不是高齡者才有，不少50、60歲族群出現早期徵兆，呼籲可透過用力吞嚥法、馬沙口訓練法，來強化喉部肌群。

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會常務理事王雪珮說明，「我們把舌頭伸出來，然後牙齒夾著、吞，強迫你咽喉的肌肉必須去做收縮的動作，有達到一個訓練的效果。」

專家提醒，遇到吞嚥障礙要尋求專業協助，並與天主教老人失智基金合作宣導，除了提供製作好吞嚥食物的方法，更希望讓大家重視吞嚥與咀嚼功能，及早訓練、預防退化。