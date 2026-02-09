3航班接連喊Mayday！民航局證實已著手調查

▲在安全性上，地面以高耐久性的防滑塑木地板取代木質地板，大幅提升旅客行走的安全，還有空調設備、排風口，讓旅客觀看飛機起降更加舒適。（圖／民航局提供）

[NOWnews今日新聞] 德威航空TW687班機，8日自濟州島飛往桃園機場班機，在準備降落桃園機場時，右側主起落架其中一個機輪出現脫離，桃園機場北跑道關閉，導致3架航班無法著陸，更因燃油告急發出「Mayday」求救訊號，民航局稍早表示，已針對長榮航空2架航班已著手調查。

受到桃園機場北跑道關閉，進行安全檢查影響，長榮航空BR392在8日晚間6時52分18秒，率先向塔台宣告「Mayday、Mayday、Mayday」，請求優先降落，接著長榮航空另一架BR007，於6時57分49秒宣告3次「Mayday」；另一架為原定晚間6時20分降落的香港航空HX260班機，因延誤半個多小時仍無法著陸，於6時59分57秒，也在通訊中連發三次「Mayday」。

民航局對此表示，針對長榮航空BR392、BR007發出「Mayday」訊號，已著手調查。

