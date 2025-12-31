3艘威脅真的很大! 日防衛預算創新高 小泉進次郎再向美提中航母威脅

日本防衛大臣小泉進次郎（左二） 圖：翻攝自日本防衛省•自衛隊的X

[Newtalk新聞] 日本內閣於 12 月 26 日通過 2026 財年防衛預算案，總額約 9 兆日圓（約新台幣 1.8 兆元），再度刷新歷史紀錄。相關決定公布之際，日本防衛大臣小泉進次郎受訪時提及中國航母發展，並表示「有必要盡快與美國方面聯繫」，引發外界關注日美在區域安全議題上的互動走向。

小泉進次郎提及中國航母，示警區域安全平衡需要，日本防衛預算再創新高。 圖：翻攝自真知見

日本政府近年持續以周邊安全環境惡化為根據，大幅提高防衛支出。此次預算案內容涵蓋飛彈防禦、遠程打擊能力與指管通情系統等項目，顯示日本正加速推動防衛體系調整。自日本政界人士高市早苗相關發言引發中日關係緊張後，美國總統川普對中日互動的公開表態相對有限。白宮高層對相關議題多保持低調，未出現明確介入姿態。川普曾於 11 月 25 日公開提醒日本，在台灣問題上應避免刺激中國，但此後美方高層鮮少再就中日關係發言。

廣告 廣告

美中日三角關係在東亞區域穩定極為重要，中、日關係惡化下，美國一舉一動皆牽繫國際局勢 圖：翻攝自真知見

小泉進次郎再次提及中國航母動向，並強調日美合作的重要性。外界分析指出，日本政府在防衛預算大幅成長之際，持續透過強調區域安全風險，為其軍事政策調整爭取國內與國際理解。依照現行國際法與戰後體制，日本在軍事能力發展上長期受到和平憲法限制，其防衛政策變化一向備受國際社會檢視。日本政府則主張，相關措施屬於防衛性質，目的在於因應周邊安全環境變化。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏

歡迎國民黨主席鄭麗文明年上半年訪中? 國台辦開出「這2條件」….