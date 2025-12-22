3艘漁船走私101萬包未稅菸 3船長、2共犯遭起訴

橋頭地檢署指揮海巡和警方查獲漁船走私未稅香菸，數量超過101萬包。（圖：橋頭地檢署提供）

橋頭地檢署今年8月指揮海巡署與屏東警方聯手查獲3艘我國籍的漁船非法走私香菸，檢警和海巡從漁船的密艙內搜出101萬多包、市價約1億元的未稅私菸；檢察官近日偵查終結，將包括3名船長在內的5名集團成員提起公訴。（溫蘭魁報導）

橋頭地檢署是接獲情資，有私菸集團企圖從外海走私大量私菸，於是指揮海巡署和屏東內埔警分局偵辦。

檢警追查發現，3艘我國籍漁船張姓、陳姓和夏姓船長、負責指揮調度與車輛接應的賴姓男子與林姓貨車司機是私菸集團成員，今年（114年）8月間，3名船長各駕駛一艘漁船前往公海和我國海域，從不知名船隻接駁走私未稅洋菸後，返回高雄興達漁港停靠，準備卸貨。

8月28日凌晨，賴姓男子指揮林姓貨車司機到碼頭邊載運私菸，檢警專案小組見時機成熟，會同海巡署查緝隊和岸巡，持搜索票登船搜索，專案小組研判私菸應該藏在密閉的船艙內，於是出動多隻偵搜犬，由海巡人員揹上船協助搜索，果然在船艙內搜出大量走私菸，一般紙菸81萬多包、加熱菸19萬多包，總計超過101萬包，市價約新台幣1億元。

海巡人員揹著體重超過20公斤的偵搜犬上船協助搜索私菸。（圖：橋頭地檢署提供）

檢察官日前偵查終結，將3名船長在內的5名集團成員全部依違反菸酒管理法的輸入私菸罪嫌提起公訴，查扣的走私香菸全部依法沒收。

◆吸菸有害健康、吸菸會導致癌症、戒菸可減少健康的危害