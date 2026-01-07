3艦6艇急尋飛官！ 最先進「三型救護直升機」全出動

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮1架F16戰機失事後，為了營救飛官，空中的部分，國內現役最先進的三型救護直升機全部出動，像是空軍的S70C，航程夠遠的EC225，以及空勤總隊的黑鷹重裝直升機。另外海面的部分，海巡署派出3艦6艇，把握黃金救援時間。

天都還沒亮，海巡人員乘風破浪，看看這濺起的浪高都比船還高，但他們堅定前行，因為失聯的空軍上尉辛柏毅，目前還尚未尋獲，海巡畫面提到浪高約3.4米，持續以目視搜索，並對海面照明。

從昨(6)日晚間失事後，已累計派遣3艦6艇，包含巡防挺PP10095(么洞洞勾五)、10078(么洞洞拐八)，還有133台東艦，這款是千噸級巡防救難艦，搭配左右兩舷警備救難艇，後甲板設有直昇機落艦平台，可執行直昇機起降及人員吊掛救援任務。

搜救過程，海巡並施放共計4顆SLDMB海難搜救測流浮標，持續在事故海域搜尋，不只在海上，轟隆作響這是S-70C，空軍救護隊派遣駐守松山基地，具備夜航搜救能力，事故發生後就從空軍松山基地出動搜救，另外搭配航程遠、性能優異，歐洲EC-225型救護直升機，前往失事海域擴大搜索範圍。

根據空軍司令部說明，辛柏毅失事後，空軍緊急在晚間7點30分，派遣三架軍機從三地搜救，包含松山基地的S-70C(拐洞C)反潛直升機，屏東基地起飛的C-130H(么三洞H)運輸機，還有鄰近的花蓮基地也派UH-60(洞)M黑鷹直升機，除了當下出動的3架次外，截自7號早上總共派遣了13批13架次。

內政部次長馬士元說：「那一直到昨天晚上，我們都是漏夜在做這樣的一個搜救的行動，那今天我們還是會擴大，配合國防部跟海巡署的這個工作持續進行。」

強調會擴大搜索，目前海空域齊發，要跟時間賽跑，畢竟寒流來襲最令人擔憂的就是失溫，相關單位嚴陣以待，在全體總動員的情況下，希望盼到好消息。

