3萬人擠爆桃園大廟看阿波舞 鄉民女神酸桃市府反引眾怒：搞分裂真丟臉

民進黨桃園市議員黃瓊慧今（15）日在個人threads平台發文，指日本阿波舞此次來桃園展演是應景福宮邀請，現場湧進三萬人與桃園市府無關。不過，貼文一出立刻引來網友打臉，有人貼出活動宣傳照片，上方顯示「桃園市文化基金會協助辦理」，反問黃瓊慧「想表達什麼？」，還有人提到，「每次看你發文，是有多討厭桃園市政府啊？」、「身為桃園市議員，該想的是如何讓這個巿變好，不是極盡所能地製造對立！」

日本東京高圓寺阿波舞團在桃園街頭展演。（圖／翻攝桃園景福宮臉書）

桃園大廟景福宮14日舉辦「舊城創生・共創繁榮」假日市集活動，日本東京高圓寺阿波舞團首度在桃園舊城區展演，為地方注入國際文化交流色彩，現場湧進三萬人潮。景福宮主任委員簡征潭致詞時，特別感謝桃園市政府近年推動舊城區硬體環境改善，讓整體街廓與公共空間煥然一新，明顯感受到城市的進步與改變。

日本東京高圓寺阿波舞團在桃園街頭展演。（圖／翻攝桃園景福宮臉書）

鄉民女神黃瓊慧上午先後在臉書及threads平台發文，表示現場湧入的大批人潮跟桃園市政府完全無關，她提到，「阿波舞並不是他們邀請的，是桃園大廟景福宮花了66萬請阿波舞來表演，沒什麼宣傳照樣湧入3萬人」、「舞者表演完之後，桃園市民超熱情的跟他們道別，真正的台日友好，好溫馨啊啊啊啊，市長不來更好真的。」

不過，文章上線後，有不少網友在下方質疑黃瓊慧發文動機，有人提到，「身為桃園的議員不是為了桃園人民福祉去努力，跟桃園政府努力為人民做事，搞這樣分裂真的很丟人」、「議員其實不用這樣製造對立～」、「藝文活動就好好欣賞，踩誰捧誰就不必了，不要把桃園人搞得跟高雄人一樣自卑又沒格調」、「找不到市長缺失。 就只能捧別人來酸 這就是桃園議員的水準，覺得很好笑的臺灣人路過」。

桃園市議員黃瓊慧。（圖／翻攝黃瓊慧臉書）

還有網友模擬「瓊慧體」發文，指「高雄市區演唱會湧入的人潮跟高雄市政府完全無關，因為演唱會不是他們邀請的，是高雄市政府完全放棄利益圖利活動廠商來的，還花錢幫廠商宣傳，製造人潮湧入高雄的假象。」、「也跟你無關啊，所以你在蹭什麼？」

