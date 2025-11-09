3萬人擠爆田中！任賢齊率宇宙人、鼓鼓「回娘家」 最愛銅板美食曝光

任賢齊參與「520心田中音樂節」演出。相信音樂提供

「2025台灣米倉田中馬拉松」8、9日熱鬧登場，前一晚舉辦的「520心田中音樂節」更掀起全場高潮。壓軸登場的「田中學長」任賢齊，率領宇宙人、鼓鼓、白安、魏嘉瑩、PALLAS帕拉斯等人熱力開唱，並由九孔擔任主持人，吸引超過3萬人齊聚彰化田中，為隔天登場的馬拉松暖身造勢。

任賢齊自小在彰化田中長大，這次回到家鄉可說是「回娘家」等級的盛會。他登台時親切喊話：「歡迎大家來到田中小鎮，感受運動小鎮的好山好水好風情！」全場觀眾如見鄰家學長般熱情回應。任賢齊接連演唱〈浪花一朵朵〉、〈對面的女孩看過來〉、〈心太軟〉、〈我是一隻魚〉與〈傷心太平洋〉等經典歌曲，瞬間引爆全場大合唱，歌迷揮舞雙手跟唱，場面宛如大型卡拉OK。

鼓鼓參與「520心田中音樂節」演出。相信音樂提供

除了用音樂凝聚全場，任賢齊也展現實際行動力，宣布隔天將親自參加田中馬拉松10公里賽事，用腳步留下對家鄉的熱愛。他笑說：「我跑在大家中間，記得幫我加油！」象徵以行動傳遞「再出發」的正能量。

不僅如此，任賢齊更帶來壓軸曲〈再出發〉，並邀請田中國小「田女孩」啦啦隊登台助陣，現場頓時變成溫馨又充滿活力的歡慶嘉年華。最後全場高喊「田中加油」，在星光與掌聲中為活動畫下完美句點。

宇宙人參與「520心田中音樂節」演出。相信音樂提供

活動前一天，任賢齊特別與鼓鼓提前抵達田中「熱身」，重溫從小吃到大的在地美食，包括高麗菜飯、米糕與青草茶等，甚至在冰店發現「任賢齊特調果汁」，笑說：「這是爸爸最愛的果汁店，我真的從小喝到大！」途中更巧遇睽違十年再度蒞臨的「大甲媽遶境」，兩人熱情參與扛轎、鑽轎腳祈福，為活動增添滿滿祝福。

任賢齊參與「520心田中音樂節」演出。相信音樂提供



