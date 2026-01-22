3萬人朝聖Albee狂晃片！網驚：差點認不出

娛樂中心／綜合報導

女星Albee（范乙霏）去（2025）年捲入主持人賀瓏與已故喜劇演員天殘（黃琳）的感情糾葛。被貼上小三標籤的她，事後發聲澄清、否認戀情重疊並強調「我沒對不起任何人」。她事發後僅短暫沉寂一陣子，就正式宣告復工並持續透過社群更新動態。她日前跟上風潮、大跳在社群上暴紅的〈OVERDRIVE〉撒嬌舞，影片曝光引發網友熱烈討論。

從影片中可見，Albee整尊塞進性感馬甲戰袍，布料上的亮片閃閃發光，前襟大挖深V字、大片雪白嫩肌全洩，還逼出邪惡陰影。她在鏡頭前隨著音樂節奏左右擺動身體，不時扭腰、晃肩。只見她一手拿獎盃，還做出歪頭、眨眼等撒嬌動作，她還忍不住詢問大家「喜歡撒嬌還是傲嬌？」。

Albee上傳影片大跳撒嬌舞，整尊「塞進極致戰袍」吸3萬人朝聖。（圖／翻攝自IG@albeefin）





俏皮又不失性感的吸睛畫面流出後，引發眾多粉絲暴動，至今已吸引3.1萬人按讚，不少人湧入留言大讚「Albee女神撒嬌傲嬌都喜歡」、「我竟然認不出來」。也有人看到她手上的獎盃，好奇詢問「阿鵝得獎了嗎？」，釣出本人親自回應「台灣區第三名」。

