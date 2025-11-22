3萬人湧入凹子底 2025高雄咖啡節香氣爆棚熱力開場

▲「2025高雄咖啡節」11/22、23凹仔底公園飄香登場。

60強檔品牌齊聚、金牌職人站台 原鄉精品咖啡成最大亮點

▲高雄咖啡節活動首日吸引超過3萬人參與

【記者 王苡蘋／高雄 報導】第二屆「2025高雄咖啡節」今（22）日在凹子底森林公園盛大登場，從香氣、風味到活動內容全面升級，首日即吸引超過3萬名民眾進場品嚐。現場集結60家精品咖啡與甜點攤位，搭配金牌大師講座、咖啡體驗及食農教育活動，森林公園化身濃郁咖啡香瀰漫的城市節慶現場。

▲市長陳其邁驚喜現身咖啡節現場，體驗原鄉咖啡的濃醇香，力邀歡迎海內外遊客及演唱會歌迷粉絲，來感受高雄的暖冬的咖啡浪漫。

開幕由六龜區「尿布樂團」以原民歌舞揭開序幕，市府秘書長郭添貴、觀光大使高雄熊、台鋼雄鷹啦啦隊 Wing Stars與多位貴賓共同啟動活動。市長陳其邁也驚喜現身市集，品飲原鄉手沖咖啡，並向來訪遊客、TWICE演唱會粉絲熱情招呼，「一定要把握機會來高雄感受冬季最香醇的浪漫。」

郭添貴秘書長表示，高雄咖啡種植面積達80公頃，產區集中在茂林、桃源與那瑪夏，也是孕育多位世界級咖啡杯測冠軍的基地。今年咖啡節邀請多位金牌職人同場交流，更首度展出高雄咖啡與在地酒廠合作的「世界金牌咖啡蘭姆酒」，成為會場討論度最高的特色新品。

▲佛光山也到場設攤，宣傳2026第二屆「三好盃咖啡沖9煮賽」。

觀光局長高閔琳指出，高雄從「大港閱冰」、「高雄奶茶節」到「鹹酥雞嘉年華」，城市美食活動屢創亮眼成績，而咖啡節延續市民與旅客的高度期待，今年不僅匯集60個品牌，更邀請多位國際賽事冠軍親自出攤，打造「世界級咖啡一日巡禮」體驗。同時積極推廣高雄原鄉自產自銷的精品咖啡，從栽種、烘焙到手沖皆由部落職人完成，喝得到產地風土與新鮮度。

高雄市咖啡茶品推廣協會理事長黃俊豪表示，非常高興與觀光局攜手舉辦本屆活動，讓更多優質品牌被看見，也為高雄咖啡職人搭建展現技術的舞台。他並預告佛光山佛陀紀念館將於2026年2月27日至3月1日舉辦第二屆「三好盃咖啡沖煮賽」，邀請民眾持續深入感受台灣咖啡文化的厚度。

今日亦有立委李昆澤、許智傑及議員王義雄、陳美雅等人到場力挺，肯定活動成功推廣高雄原鄉咖啡的優質風味。本屆咖啡節更與農業局「神農市集」共同舉辦，除咖啡與農產展售外，「一山沐咖啡屋」帶來咖啡食農教育，讓民眾了解烘焙與風味的秘密；3D立體拉花達人「My cofi」張桂芳的現場示範，也吸引大批民眾圍觀拍照。更多活動資訊可至「高雄旅遊網」及官方 FB、IG 查詢。（圖╱高市府觀光局提供）