3萬人湧入凹子底 2025高雄咖啡節香氣爆棚熱力開場
60強檔品牌齊聚、金牌職人站台 原鄉精品咖啡成最大亮點
▲高雄咖啡節活動首日吸引超過3萬人參與
【記者 王苡蘋／高雄 報導】第二屆「2025高雄咖啡節」今（22）日在凹子底森林公園盛大登場，從香氣、風味到活動內容全面升級，首日即吸引超過3萬名民眾進場品嚐。現場集結60家精品咖啡與甜點攤位，搭配金牌大師講座、咖啡體驗及食農教育活動，森林公園化身濃郁咖啡香瀰漫的城市節慶現場。
▲市長陳其邁驚喜現身咖啡節現場，體驗原鄉咖啡的濃醇香，力邀歡迎海內外遊客及演唱會歌迷粉絲，來感受高雄的暖冬的咖啡浪漫。
開幕由六龜區「尿布樂團」以原民歌舞揭開序幕，市府秘書長郭添貴、觀光大使高雄熊、台鋼雄鷹啦啦隊 Wing Stars與多位貴賓共同啟動活動。市長陳其邁也驚喜現身市集，品飲原鄉手沖咖啡，並向來訪遊客、TWICE演唱會粉絲熱情招呼，「一定要把握機會來高雄感受冬季最香醇的浪漫。」
郭添貴秘書長表示，高雄咖啡種植面積達80公頃，產區集中在茂林、桃源與那瑪夏，也是孕育多位世界級咖啡杯測冠軍的基地。今年咖啡節邀請多位金牌職人同場交流，更首度展出高雄咖啡與在地酒廠合作的「世界金牌咖啡蘭姆酒」，成為會場討論度最高的特色新品。
▲佛光山也到場設攤，宣傳2026第二屆「三好盃咖啡沖9煮賽」。
觀光局長高閔琳指出，高雄從「大港閱冰」、「高雄奶茶節」到「鹹酥雞嘉年華」，城市美食活動屢創亮眼成績，而咖啡節延續市民與旅客的高度期待，今年不僅匯集60個品牌，更邀請多位國際賽事冠軍親自出攤，打造「世界級咖啡一日巡禮」體驗。同時積極推廣高雄原鄉自產自銷的精品咖啡，從栽種、烘焙到手沖皆由部落職人完成，喝得到產地風土與新鮮度。
高雄市咖啡茶品推廣協會理事長黃俊豪表示，非常高興與觀光局攜手舉辦本屆活動，讓更多優質品牌被看見，也為高雄咖啡職人搭建展現技術的舞台。他並預告佛光山佛陀紀念館將於2026年2月27日至3月1日舉辦第二屆「三好盃咖啡沖煮賽」，邀請民眾持續深入感受台灣咖啡文化的厚度。
今日亦有立委李昆澤、許智傑及議員王義雄、陳美雅等人到場力挺，肯定活動成功推廣高雄原鄉咖啡的優質風味。本屆咖啡節更與農業局「神農市集」共同舉辦，除咖啡與農產展售外，「一山沐咖啡屋」帶來咖啡食農教育，讓民眾了解烘焙與風味的秘密；3D立體拉花達人「My cofi」張桂芳的現場示範，也吸引大批民眾圍觀拍照。更多活動資訊可至「高雄旅遊網」及官方 FB、IG 查詢。（圖╱高市府觀光局提供）
其他人也在看
高雄咖啡節登場 專業品牌冠軍齊聚
記者古可絜／高雄報導 2025高雄咖啡節今明（22、23）兩日在凹子底公園登場，現場匯集60攤職人咖啡、質感生活、手作選物與烘焙甜點品牌，並規劃金牌大師講座、青年日報 ・ 1 天前
THIS IS YOUR TRAIN～TWICE獻聲全線占領高雄捷運 網：邁邁真的超會
韓國女團TWICE首度來台，本週末於世運主場館連唱2天，高雄7大地標點藍燈高規格應援。今（20）日搭乘高捷的乘客，更驚喜發現TWICE獻聲捷運列車進站廣播，高雄市長陳其邁也在臉書拋出驚喜彩蛋，不少ONCE直呼：「高雄超會！」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
UCC再添雙冠軍！冬季三大明星咖啡登場，CAMA「運動門市」跑步就有優惠
UCC表示，「冠軍監修」系列是品牌多年累積的技術結晶，由多位世界冠軍咖啡師共同參與研製，包含2017 WSC世界盃虹吸咖啡大賽冠軍楊衣姍、拉花冠軍林紹興以及新生代代表陳令婕，從豆種選擇、杯測、風味設計、烘焙參數到沖煮適配都層層把關。系列推出咖啡豆與濾掛式咖啡兩...styletc ・ 2 小時前
旗山造勢 林岱樺：高雄不是檢調決定 (圖)
民進黨立委林岱樺（前左）投入高雄市長初選，卻爆出涉詐助理費案。她22日在旗山舉行造勢活動，她說，只因民調第一就被追殺，拜託鄉親替她討公道，「高雄不是檢調在決定」。中央社 ・ 13 小時前
踩進邱議瑩大本營！林岱樺：高雄每寸土地都是市民的本命區
民進黨高雄市長初選競爭激烈，綠委林岱樺今天（22日）挺進旗山造勢，被認為是踩進對手、綠委邱議瑩的本命區。對於為何選在旗山造勢，林岱樺表示，哪裡最困苦，她就從哪裡開始，高雄市的每一寸土地都是市民的本命區，也是她心心念念的故鄉。中天新聞網 ・ 13 小時前
陳其邁還沒領「普發1萬」 透露這樣規劃
政府普發1萬現金，高雄要如何吸引各地民眾來消費？市議員李雅靜今（21日）於議會總質詢時詢問市長陳其邁，相較其他縣市如台中、台南都有加碼活動，目前市府無作為、一片靜悄悄；對此，陳其邁強調市府會於農曆過年前妥適規劃，他也透露自己還沒領1萬，「領到會捐給慈善團體！」自由時報 ・ 1 天前
高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量
高雄昨天（22日）熱鬧滾滾，不只TWICE登上世運主場館，包括伍佰、孫淑媚、國立台灣交響樂團經典金曲等不同世代歌手、音樂類型，分別在四大場館同時開唱，估計帶進超過10萬粉絲，高捷公司今（23）日統計，昨天捷運全日運量近35萬人次，創下今年單日最高運量，比2024跨年的30.5萬人潮還多！擠入高捷單日自由時報 ・ 49 分鐘前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 19 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 16 小時前
屏東四重溪溫泉季熱鬧開幕泡湯、美食與光影藝術打造浪漫氛圍
屏東四重溪溫泉季於二十一日晚間正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典，縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，每年溫泉季不只是地方觀光的重要活動，更是串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點。縣府每年持續導入不同光環境設計、推廣路線整合與體驗活動創新，就是希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，以馬戲融合南島文化，從四重溪再 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
第 11 屆「彩繪希望」徵件開跑，揮灑生命畫筆 用藝術繪出抗癌心聲
由癌症希望基金會主辦，第 11 屆「彩繪希望」繪畫比賽即起公開徵件。自 2006 年起「彩繪希望」已鼓勵約 1,500 ...Heho健康網 ・ 1 天前
11台護理備管機 獅子會捐恩主公醫院
國際獅子會300B2區22日於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社會服務執行長廖信夫等人，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，捐贈給三峽恩主公醫院11台護理站備管機、捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨自由時報 ・ 16 小時前
115年元旦升旗路跑府前廣場登場 廣邀台北市民共迎新年第一跑
用跑步迎接嶄新的一年！臺北市政府體育局21日正式宣布，「115年元旦升旗路跑」將於115年1月1日上午8點在臺北市政府前廣場盛大開跑。今年活動結合路跑、升旗典禮、闖關遊戲、市集與抽獎，未報名路跑者也可參與，成為新年第一天最具儀式感的城市盛典。活動採線上免費報名，自11月21日中午12點至12月12日23點59分止，路跑限額3,000名，額滿即止。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 19 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 18 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前