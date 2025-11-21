3萬分之1奇蹟！京都罕見白烏鴉曝光 百萬人朝聖

京都市動物園外的電線上發現一隻罕見的白色烏鴉。（翻攝X@kyotoshidoubut1）

京都出現罕見一幕。一隻全身雪白、外型宛如神話場景般的白色烏鴉，近日現身京都市動物園外的電線上，不斷啼叫與張望。園方將影片分享到IG與X平台後，短短時間內吸引超過300萬人觀看，日本網路上更掀起熱議，不少人驚呼這是「神明使者降臨」，象徵著古老傳說中的吉兆再度現身人間。

園方表示，白色烏鴉並非完全罕見，但在野外幾乎「3萬分之1」的機率才會出現。這次被飼育員發現的個體，全身羽毛呈現乾淨的白色，但眼睛與鳥喙仍保持黑色，因此判斷是「部分白化」的白變種，而不是完全白化症的鳥類。由於毛色十分顯眼，白色烏鴉往往生存風險較高，也讓這段影片更加珍貴。

真的是神明的使者嗎？稀有程度有多罕見？

《古事記》與日本多項傳說中，白色動物被視為可避凶趨吉的「神獸」。白色烏鴉更被認為象徵神明降臨，因此許多日本網友在觀看影片後紛紛留言：「太神秘了！」「吉兆出現」「原來真的有白色烏鴉」「能遇到牠一定會帶來好運」。也有人說，牠站在電線上四處張望的樣子，就像是正在尋找要傳遞訊息的對象。

網友瘋傳、現場又在哪裡？會再被看見嗎？

京都市動物園在官方X寫道：「園外看到牠停在電線上，大聲啼叫。」並解釋，白色烏鴉是因基因突變導致黑色素減少，而這隻個體因眼睛、喙與腳仍呈黑色，因此屬於部分白化的白變種。日媒也指出，影片中牠的身形雖像鴿子，但鳴叫卻是標準的烏鴉聲，證實牠的特殊身分。

隨著影片在網路上瘋傳，更多民眾開始把白色烏鴉視為「意外的祝福」，也有人分享日本神道教文化中，白色烏鴉象徵好運到來，能看到牠堪稱「超級奇蹟」。園方目前尚未公布牠是否仍在附近出沒，但提醒民眾若遇見牠，不要驚擾，以免造成不必要的壓力。

