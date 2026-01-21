3萬幼龜重返亞馬遜河！ 玻國啟動復育計畫

為了拯救瀕臨滅絕威脅的「黃斑側頸龜」，玻利維亞政府近期展開大規模復育行動。（黃斑側頸龜示意圖／翻攝自為基百科，攝影師FakirNL）





亞馬遜河出現了「萬龜齊發」的壯觀景象！為了拯救瀕臨滅絕威脅的「黃斑側頸龜」，玻利維亞政府近期展開大規模復育行動。當地省長更是帶頭捲起袖子，親自將3萬隻剛孵化的小幼龜送回河中，維繫亞馬遜雨林生態系統的關鍵拼圖。

眾人齊力拉緊防水帆布，讓裡頭的3萬隻小海龜滑入河流，激起陣陣水花。這場聲勢浩大的「集體返家」，正是玻利維亞復育成果的展現。

海龜復育計畫負責人阿雅拉表示：「我們有3萬隻幼龜即將被放流，並將重新繁衍這條河流。」

玻利維亞貝尼省19日展開「側頸龜計畫」野放行動，將成千上萬隻孵化不久的小海龜放生到亞馬遜河中，送回大自然的懷抱。當地省長也親自捲起袖子，一把又一把地將幼龜送入水裡。這種海龜名為「黃斑側頸龜」，被世界自然保護聯盟列為「面臨滅絕威脅」的物種。

阿雅拉進一步表示：「我們的目標是讓貝尼省再次繁榮，恢復已經流失的野生動物生態系統。」

保護黃斑側頸龜，不只是單純的物種保育，更是維繫亞馬遜生態鏈的關鍵環節。透過大規模的人工孵化與放流，玻利維亞希望能與時間賽跑，保護亞馬遜生態系統中關鍵的一環。

