3萬引殺機！檳榔攤老闆娘遇刺亡 嫌1小時後被逮

高雄市 / 綜合報導

今(10)日早上7點多，高雄鳳山一家檳榔攤老闆娘遭一名男子持利器刺傷，男子犯案後徒步逃跑，途中還脫掉丟棄外套想躲避查緝，警方獲報隨即展開追捕，1個多小時後就在距離案發現場100多公尺的娃娃機店逮到人，初步調查，嫌犯與檳榔攤兒子有3萬元的金錢糾紛，上門理論時和老闆娘爆發口角衝突，因而持利器攻擊，導致婦人傷重不治。

監視器拍下，一名男子走進一處巷弄，走到盡頭後又折返，然後脫掉身上的外套，企圖躲避查緝，過程中不時四處張望，就因為他稍早殺了人，持利器刺殺一名檳榔攤老闆娘，犯案後逃跑，躲進離案發現場100多公尺，這間娃娃機店，一個多小時後，就被逮到。警方VS.呂姓嫌犯說：「蹲下，蹲下，蹲下(好啦)蹲下啦。」

事發在10日上午7點多，高雄鳳山這間檳榔攤，從鐵門縫隙看到，店裡頭地板都是血跡，也是一片凌亂，鄰居目擊過程，目擊鄰居說：「我聽隔壁有人在說還不交出來，還聽到婦人一直對外面喊救命，我出來看到他拿刀，看到婦人躺在那邊。」過程中，檳榔攤老闆娘跪地哀求，嫌犯還是不放過，老闆娘因此傷重身亡，下午檢察官進行相驗，老闆娘女兒哭癱，幾度腿軟，親友表示，檳榔攤老闆娘兒子，跟嫌犯認識，對方曾因毒品案被拘捕，他們還幫忙出3萬元的保釋金。

檳榔攤老闆娘兒子友人說：「他欠檳榔攤兒子的錢，然後之前的交保金是檳榔攤她兒子，跟他媽媽拿錢去幫他保釋出來的。」沒想到就因為這3萬元，46歲的呂姓嫌犯，找上門理論，高雄鳳山分局副分局長陳永豐說：「今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊。」檳榔攤老闆娘，68歲的王姓婦人，為了幫兒子擋災，卻命喪嫌犯刀下，讓家屬悲痛萬分。

原始連結







