3萬點只是前菜？郭哲榮狂賀台股大漲近800點 霸氣喊：今年上看3萬6

台股歷史性的一刻來臨！今（5）日是2026年開紅盤後的第二個交易日，加權指數開高走高，盤中狂漲800多點，一舉衝破3萬點大關，最高來到30,200點之上。面對這波驚驚漲的行情，摩爾投顧投資長、知名分析師郭哲榮便在社群平台發文狂賀，不僅自封為「7-11店長」來慶祝近期績效，更霸氣預告台積電的漲勢才剛開始，甚至喊出「2000元只是地板價」的驚人目標。

自封「7-11店長」 預告大盤劍指3萬6千點

郭哲榮在貼文中興奮表示，這波行情真的只能用「奇蹟」來形容。他幽默地自稱為「7-11店長」，原因是他帶領會員在短短7天內抓到了11根漲停板，績效剛好呼應了超商名號。他指出，台股完全沒有極限，才邁入2026年第二天就大漲衝破3萬點，這完全印證了他先前的看法。

他回顧自己在去（2025）年11月21日、也就是波段最低點當天，就率先喊出「1121多頭歸隊」，統計至今日，大盤已經大漲超過3800點，精準度讓人「起雞皮疙瘩」。面對3萬點大關，郭哲榮並未覺得漲多，反而認為這只是起點，他重申今年台股目標價將上看3萬6千點，投資人絕對不能小看這波多頭氣勢。

台積電強於0050 2000元恐成新地板

針對帶領大盤攻堅的護國神山台積電（2330），郭哲榮更是信心爆棚。他透露，先前趁著台股回測季線時，就帶著會員勇敢進場布局，如今一張已經大賺260元，十張獲利就是260萬。他強調，即便台積電股價來到1400多元的高位，他依然敢帶會員進場，理由就是看好「台積電今年的表現會比0050還要更強」。

郭哲榮更引用外資高盛證券的最新報告佐證，指出高盛已將台積電目標價大幅調升至2330元。他直言，自己早就預告台積電今年有機會突破2000元大關，以目前的強勁走勢來看，「2000元可能只是地板價」，暗示台積電在AI與先進製程的護體下，評價模式正在重新改寫。

記憶體族群接棒 下一檔飆股蓄勢待發

除了權值股領軍，郭哲榮也點名「記憶體族群」是這波元月行情的另一大亮點。他提到，先前布局的晶豪科連續噴出6根漲停，讓會員們「笑著數鈔票」，證明資金正在進行健康的類股輪動。他認為2026年的行情才剛拉開序幕，元月行情如預期大發威，呼籲投資人如果錯過了之前的飆股，絕對不能再錯過下一檔代號「不期而遇」的潛力股，跟上冠軍隊伍的腳步，才能在2026年這波大行情中「從魚頭吃到魚尾」。

不過，投資市場瞬息萬變，《三立新聞網》提醒，分析師看法僅供參考，進場前仍應審慎評估風險，自負盈虧。

