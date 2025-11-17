3藥聯手絕殺幽門桿菌 小餐包療法除菌率高達98%

安南醫十七日辦理「神力小餐包幽門桿菌治療」聯合發表會，研究團隊也希望小餐包療法未來能適用健保、守護更多民眾。(安南醫院提供)

記者王勗∕台南報導

安南醫院副院長許秉毅、高醫大前副校長吳登強與台灣胃酸相關疾病暨微菌叢聯盟(TARD-M)進期攜手利用新藥「福星定」，完成「神力小餐包幽門桿菌治療」大型研究，僅用單一抗生素便幾乎將幽門桿菌趕盡殺絕，減少治療副作用同時也降低抗生素造成的環境汙染，避免多重抗藥菌產生，開創綠色醫療新典範。

TARD-M團隊研究發現，福星定能夠在改變胃部酸鹼值同時，誘導幽門桿菌進入複製期，使用抗生素「阿默克西靈（Amoxicillin）」能有效抑制幽門桿菌細胞壁合成，利用鉍劑（Bismuth）、阿默克西靈和鉀離子競爭性酸抑制劑三藥聯手，能針對幽門桿菌進行大範圍消滅，不僅除菌率高達九成八，且副作用極低！結合三種藥物的Ｂ.Ａ.Ｐ療法，則被稱為「小餐包療法」。

TARD-M收錄三九０名患者，隨機給予小餐包治療、標準三合治療與福星定二合治療，發現小餐包療法除菌率、療效均更優。該研究成果發表於今年台灣消化醫學會年會，獲得學會頒發「傑出研究獎」殊榮。

幽門螺旋桿菌傳統治療需同時使用多種抗生素，眾多抗生素進入人體恐有破壞腸道生態疑慮，代謝物也會經糞便及尿液排泄造成環境汙染。目前台灣健保給付的標準三合療法、混合療法系、鉍劑四合療法等皆使用二至三種抗生素。而幽門桿菌對抗生素阿默克西靈抗藥性約僅有百分之一，配合小餐包療法，即便只用一種抗生素，也能輕易清除幽門桿菌！

TARD-M成員高雄長庚前副院長蔡成枝強調，考量抗藥性引導治療、除菌失敗後的救援治療等費用，小餐包治療醫療花費遠低於現有治療費用，也建議健保局將其納入健保給付，以節省健保開支。