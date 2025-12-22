3訪大陸 直言兩岸交流不能斷

苗栗縣長鍾東錦就任後曾3度參訪大陸，他以自己去大陸互動的經驗指出，兩岸應互相交流，交流不要斷。（陳麒全攝）

苗栗縣長鍾東錦就任後曾3度參訪大陸，是目前國內深具兩岸交流經驗的縣市首長，對兩岸僵局、甚至中日關係劍拔弩張感觸極深。他認為兩岸一定要和平，希望可以讓民間互相交流，「這也是每一位偉大的執政者不可逃避的責任」，並建議開放部分陸客來台，既提振國內旅遊也刺激消費。

鍾東錦坦言，苗栗縣現在最缺五星級飯店，本來在泰安溫泉有兩家即將開工，很可惜因為疫情，加上近期國內旅遊真的不是那麼興旺，所以廠商延後開工。對此，他覺得中央有不可推卸的責任，如果光靠國內旅遊，這麼多飯店是撐不住的，應該開放部分陸客來台灣促進消費。

鍾東錦以自己去大陸互動的經驗指出，兩岸應互相交流，交流不要斷。他第1次去四川，主要看農業，還有旅遊觀光，大陸的國內旅遊相當發達，顯示進步快速，真要親自去看才知道那樣的人流真會讓人嚇一跳，非常地熱鬧。

鍾東錦表示，後來去參加湖北武漢「台灣周」，那個活動主要是商業性質，中華民國全國商業總會理事長許舒博代表台灣出席，武漢也有2、300名客家台商，許多台商及台灣朋友聚集在那裡，跟台灣部門交流非常熱絡，辦得非常成功。

他說，第3次去上海，主要看大閘蟹，當地海洋大學的強項是養殖，除了大閘蟹，還有很多品種的蝦、鰻魚，養殖方法非常科學，所以他希望海洋大學能不能多派教授來指導苗栗，提高蟹農養殖大閘蟹的意願，讓南庄養蟹業更蓬勃發展。

鍾東錦強調，大家都認為兩岸一定要和平，他仍希望民間可以互相交流，讓兩岸和平能長長久久，這也是從事政治工作的每一位偉大執政者不可逃避的責任。