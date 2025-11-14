3賊闖明利村災區想偷木材 遭村民發現倉皇逃

花蓮縣 / 綜合報導

颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響引進豪雨，讓花蓮馬太鞍溪 溪 水暴漲， 導致大量泥沙湧入萬榮鄉明利村 ，當地居民也緊急離開住家避難，沒想到竟有三名小偷趁著災亂，進入災區要偷竊木材，所幸目擊民眾及時發現，讓小偷行竊未果，最後倉皇逃離，但現在村里百廢待舉，如今要防災又要防小偷，對災民無疑是雪上加霜。

民眾在布滿石塊的道路上，全速奔跑，著急到連手機都拿不穩，鏡頭也沒對準，因為前方有位小偷，正夾著尾巴落荒而逃。當事屋主說：「我在家裡剛好要曬衣服，狗早上一直在叫。」

當事屋主說：「然後我就用望遠鏡看，我就看到三個人，在我門口那邊。」當事屋主說：「有人在底下拿木頭。」因為花蓮馬太鞍溪溪水暴漲，導致惡水再沖明利村，就怕災情擴大，緊急撤離當地居民，但竟有不肖份子，趁亂偷竊。

附近居民說，被小偷當目標的屋主，平時會撿漂流木，做成手工藝品，價格不斐，珍貴的木材和木雕工藝品，讓小偷忍不住誘惑，即便處於紅色警戒也要危險闖入。

廣播聲音說：「目前還在紅色警戒，，請村民不要進入災區。」員警騎著機車，深入大街小巷，大喇叭不停廣播，要求居民不要進到災區，沒想到做好防災準備，卻防不了宵小入侵。

目擊民眾說：「疑似是外面的人進來。」目擊民眾說：「因為現在還在紅色警戒，下面絕對不行，不能有人。」目擊民眾說：「我們下去追的時候，他就有點慌慌張張的。」

目擊民眾說：「好像把一個木頭抬上車，就直接馬上跑走了。路面上積滿一層厚厚淤泥，還有滿滿大小不一的石塊，在崎嶇不平的路上，上演追逐戰，也讓目擊民眾看了心驚驚。

目擊民眾說：「很危險，因為那個路還沒修，那個都是石頭。」目擊民眾說：「碰到一個小石頭，你的車子直接翻車的話，你自己也會受傷啊。」所幸這次小偷行竊失敗，但洪災過後村里百廢待舉，除了要整理家園還得防小偷，也讓災民的無奈雪上加霜。

