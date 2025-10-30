3車撞成一團！25歲通緝犯疑毒駕失控 3人受傷送醫

新北市新莊發生一起嚴重車禍，一名25歲陳姓通緝犯於30日下午三點多駕駛白色轎車時失控，釀成三車連環相撞意外，造成三人受傷送醫。警方到場後發現肇事駕駛不僅是通緝犯，車內還藏有約85公克K他命，初步懷疑是毒駕肇事。此次事故發生在新北大道上機捷新北產業園區站附近，導致一度交通回堵，所幸警方迅速處理，在下班尖峰時段前恢復交通順暢。

通緝犯疑似毒駕，失控釀成三輛車車禍，三人送醫。 (圖／TVBS)

這起車禍始於白色轎車突然失控開到對向車道，差點與黑色轎車相撞後，又從小貨車右側直接撞上去。被撞擊的貨車因此失控衝向對向車道，波及另一輛銀色轎車，三輛車就此撞成一團。事故發生後，救護車迅速抵達現場，救護人員協助兩名一度受困車內的傷者脫困。經初步確認，這起事故造成三人受傷，包括謝姓貨車駕駛、銀色轎車的周姓男子以及徐姓妻子，所幸三人都只有輕微擦傷，無生命危險，第一時間均被送往醫院接受治療。

廣告 廣告

肇事的白色轎車車頭幾乎全毀，警方到場調查時在車內發現一包重約85公克的K他命，因此懷疑陳姓男子是在毒駕狀態下釀禍。進一步追查發現，這名25歲的陳姓駕駛因竊盜案被通緝，尚未落網就又在半路失控造成車禍。附近一位民眾表示，事故發生時現場一團混亂，救護車迅速到場，但許多路人都不敢靠近，現場聚集了很多人。

這起事故地點位於內側快車道，三輛車撞成一團造成交通一度回堵，幸好警方迅速排除狀況，在下班尖峰時段前恢復了交通順暢。目前警方仍需透過驗尿來釐清陳姓男子是否確實為毒駕。除了通緝身分曝光外，這名肇事者還可能需要賠償無辜車輛的全部維修費用。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

更多 TVBS 報導

深夜暴衝！毒駕男撞茶行奪命 87歲嬤睡夢中遭撞亡 上鋪兒倖存

國一汐止段1死1傷釀回堵 駕駛：塞3小時

八旬婦清晨闖燈遭撞亡 駕駛肇逃又棄車

驚險！連撞7車 再撞2民宅門 卡人行道上

