3軌並進 內政部協助百萬戶租屋家庭已達標

內政部協助全國百萬租屋家庭達標。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕三軌並進，協助全國百萬租屋家庭達標。根據內政部彙整，自2016年起、截至2025年年底，社會住宅興建戶數近12.27萬戶、包租代管累有效合約累計10.48萬戶，再加上200億擴大租金補貼實際受益戶已近91.39萬戶，合計已協助超過110萬戶租屋家庭減輕居住負擔。

內政部指出，根據「113年住宅需求動向調查」，高達93.5%的租金補貼申請人認為該措施有效減少經濟壓力，尤其18至35歲青年中，高達7成受訪者對租金補貼感到「滿意」或「非常滿意」，此外，受益戶數亦已提升到約90萬戶，顯示租金補貼具高度實用性。

廣告 廣告

輔導六都空屋加入社宅行列

為持續強化立即性的租屋保障機制，擴大推動包租代管政策，內政部目前已彙整六都屋齡50年以下的低度使用的住宅、共有37.5萬戶，後續將透過賦稅機制積極輔導、轉化為社會住宅，並增加弱勢承租比例、提供租客更穩定的租期與公證機制，再搭配房屋修繕補助與育兒設施設置補助等配套措施。

包租代管政策亦將會與衛福部合作，連結社福機制，內政部指出，未來量體將由10萬戶逐年擴大規模，並以達到32萬戶為目標。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣慷慨送索馬利蘭「這禮物」 索媒揭與中國1劣行截然不同

錢別傻傻放在銀行！「它」才是成為財富自由的關鍵

與中建交差點滅頂！宏都拉斯蝦農不忍了轟中國只買「這麼多」

25萬戶直接興建社宅目標下修 內政部轉衝刺包租代管

