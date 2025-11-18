3連號出現！大樂透今晚頭獎1億 台彩最新獎號看這邊
台彩大樂透今（18）晚開出第1140106期獎號，頭獎保證1億元，由小到大依序為08、09、10、23、24、43；特別號為45。
其他獎項獎號如下：
今彩539：14、24、31、36、37。
39樂合彩：14、24、31、36、37。
49樂合彩：08、09、10、23、24、43。
3星彩：506。
4星彩：2335。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
責任編輯／洪季謙
