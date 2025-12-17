3連霸壯圍鄉代表會主席詹旺彬去世 享年59歲

壯圍鄉代表會三連霸主席詹旺彬驚傳在家逝世享年五十九歲，副主席吳旺水表示，對於主席逝世大家備感不捨，後續會全力協助家屬相關治喪事宜，務求功德圓滿。（擷取鄉代會官網）

記者林坤瑋／宜蘭報導

壯圍鄉代表會三連霸主席詹旺彬，十七日上午驚傳在家逝世享年五十九歲，鄉代會接獲消息後，陸續前往詹家哀悼，副主席吳旺水表示，對於主席逝世大家備感不捨，後續會全力協助家屬相關治喪事宜，務求功德圓滿。

無黨籍的詹旺彬在第二十、二十一及二十二屆當選壯圍鄉代會主席，同時也是宜蘭縣第一義消大隊大隊長，熱心地方事務，致力選民服務，團結代表向心力，任內重視基礎建設，壯圍鄉長沈清山聽聞噩耗也感到震驚與不捨。

據了解，近月詹旺彬身體微恙，頻頻進出醫院接受治療，病況未能改善，十一月代表會開會時他坐輪椅出席、短暫露面，但已無法下鄉跑行程，改由妻子張秋香幫忙跑基層，維持服務不中斷，也表態有意參選下屆壯圍鄉長。

副主席吳旺水表示，十六日晚剛返國，十七日上午接到噩耗後，立即聯繫所有代表，立刻趕赴主席家中探望，並表示後續會全力協助家屬治喪，務求功德圓滿，家屬表示，已故詹旺彬主席告別式將在家中舉行。