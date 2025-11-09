3週前坍方還在修 鳳凰颱風又來 雙北邊坡防崩

雙北3周前遭豪雨侵襲邊坡搶修中。（圖／TVBS）

雙北市區近期面臨鳳凰颱風與東北風共伴效應的威脅，特別令人擔憂的是上個月1020豪雨造成的多處邊坡崩塌災區安全。汐止老爺山莊路面崩塌至今仍未修復完成，當地里長表示現場護欄及帆布都不拆除，將打鋼軌防止二次崩落；台北文山景華街崩落邊坡預計12月才能完工。台北市副市長李四川強調，災區在颱風來臨前已完成噴漿工作，並提醒11月的颱風都不好惹，各單位正積極進行防災準備工作。

上個月1020豪雨造成汐止老爺山莊土石大規模坍方，截至11月上旬，道路仍有三分之二未修復，邊坡十分陡峭。在鳳凰颱風逼近前夕，施工人員持續以H鋼軌進行鞏固工作。值得注意的是，路面另一側兩年前也曾坍塌過，目前整條路不能通行，居民需從山頭另一處繞行。汐止區長青里長陳建興表示，目前安裝的類似紐澤西護欄可避免大豪雨時土砂繼續流下沖到社區，影響住戶安全。他進一步解釋，邊坡後方持續用帆布覆蓋，能暫緩大雨沖刷侵蝕，但仍擔心鳳凰颱風共伴東北風雨勢可能導致鬆動的土石再度崩塌，因此第一層防護措施都不會拆除。

陳建興指出，1020豪雨後，只要一下大雨，住戶就會感到擔憂。他認為目前施工進度算快，因為原本還需找土地持有人會勘，但現在已經立即進行鋼軌樁打設工作，可以防止二次傷害。預計完全修復還需半年左右時間。

同樣受1020豪雨影響的文山區景華街128巷，社區內邊坡崩塌的修復工程也在持續進行中。當時這起災害曾導致43名住戶撤離，目前雖積極復原，但完全修繕最快也要到年底才能完成。附近居民表示，多少還是有些擔心，因為他們就住在仙跡岩後面。另一位居民則認為應該沒問題，因為那邊的樹已經被鋸斷了。

李四川在社群媒體發文指出，前幾天台北山區連日大雨導致部分地區山坡滑落，工務局大地處利用好天氣日夜趕工，預計周日可完成全部噴漿作業。他強調要料敵從寬、禦敵從嚴，因為11月的颱風都不好惹。北市工務局大地工程處總工程司夏賢統表示，災情發生後立即進場進行緊急處理，包括修坡和初步噴漿工作。目前雙北尚未預警撤離居民，持續積極搶修，希望不再有災情發生。

