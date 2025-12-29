3週前放話「不瘦回46kg就是豬」！陳喬恩一看最新體重被刺激：必須邁開腿

46歲的陳喬恩近日再度成為討論焦點。她在Instagram限時動態更新近況，直接公開年末的體重數字，體重機螢幕清楚顯示「47.42公斤」，毫不遮掩的真實狀態引來關注。

陳喬恩一向會透過社群分享生活點滴，先前就常公開記錄減重進度，這次自曝體重已降到47.42公斤，但仍不滿意。她月初曾立下目標：「年底一定要瘦回46公斤，不成功我是豬。」然而現在距離年末只剩幾天，她還有1.42公斤的距離，無奈自省：「還有3天就要迎接明年啦，這體重激勵我必須持續運動。」

陳喬恩也分享自己減重的原則，強調重點不在於一味地節食，而是「蛋白質均衡，邁開腿」，飲食仍要均衡，同時保持運動習慣，不追求極端方式。不過她坦言自己愛吃美食，每次放假就管不住嘴，也因此導致體重常有起伏，有時因工作需要快速減肥，仍會採用節食方法，但不建議一般人模仿。

