3週年3大滿意政績？蔣萬安：輝達進駐、大巨蛋啟用、捷運六箭齊發

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台北市長蔣萬安就任將在25日滿三週年，蔣萬安臉書今（10）日被問到，自己認為最好的前三名政績？蔣萬安說，包含輝達海外總部落腳台北、大巨蛋啟用、捷運六線齊發，「我們都會持續的努力，我們的腳步沒有停下，我們絕對沒有辜負市民的託付跟期待，我們會加速全力推動各項的市政工作。」

蔣萬安。（圖／北市府提供）

蔣萬安今天視察「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」，被堵訪時被問到執政即將三週年，自己認為最好的政績前三名，蔣萬安說，他想，市民朋友都很希望大家能夠從東、南、西、北各個面向，感受到台北的不同以及全面的進步、全方位的魅力，他想，不管是從我們整體產業經濟的發展、我們吸引頂尖的企業進駐台北，包括輝達的海外總部順利落腳台北；我們對於大型的場館大巨蛋，我們克服一切困難讓它重新啟用，也舉辦演唱會；我們捷運六線啟發，全面佈建捷運的路網，讓交通更便利，生活的市民更便捷，這些都會持續的努力。

廣告 廣告

蔣萬安說，「我們的腳步沒有停下，我們絕對沒有辜負市民的託付跟期待，我們會加速全力推動各項的市政工作」。

媒體追問，那交通的問題怎麼解？民眾對塞車之苦很難忍受？蔣萬安說，大家一定都會提到內湖交通塞車的問題，他從上任第一天就非常重視，所以第一週就實際親自帶隊到內科，在下班尖峰時段和交通局、警察局、各單位的同仁實際了解，成立了府級專案小組，也透過各項包括路型的改造，也進行了很多的工程，包括北上引道等等，也對於市民大道的尖峰時段車道的調撥，都看到了相關的成效，「當然我們一定還有努力的空間，我們會持續的聆聽各界的意見，對於台北市整體交通的改善我們加倍努力」。



更多FTNN新聞網報導

估農曆春節前與輝達簽約 蔣萬安：黃仁勳有望趁來台尾牙參與

曝投資意向書已給新壽 李四川：T17、T18土地一定給輝達

輝達總部副總裁拜會蔣萬安遞交投資意向書 北市府：落地台北踏關鍵一步

