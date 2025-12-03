3週獲利1週吐光！ 華爾街策略師示警：放空前先想清楚





有華爾街策略師示警，11月對空頭部位來說是沉重打擊，他們在最後一週幾乎將前三週累積的獲利全數虧損殆盡。而本月任何想要做空美國股市的人，都應該考慮美國經濟的強勁勢頭，以及人們對人工智慧持續的熱情。

根據《彭博》報導，22V Research策略師指出，消費支出增加和人工智慧領域的資本投入，預期將提升生產力，從而為企業帶來足夠的利潤，支撐股價持續攀升。

最近幾週市場波動性顯著增加，投資人對聯準會的經濟和貨幣政策效應感到憂慮。同時，人工智慧相關的支出似乎與實際獲利表現有所脫節。標準普爾500指數曾一度從十月高點回落5.1%，但隨後於上週反彈，這反映出市場極易被空頭情緒所利用的風險。

22V聯合創始人兼首席市場策略師Dennis Debusschere領導的團隊評論道：「要放空股票，必須對經濟基本面將大幅惡化，或對人工智慧資本支出的前景將發生重大轉變，抱持高度確信。」

根據S3 Partners LLC彙整的資料，在十一月最後一週，美國股票的放空者面臨高達800億美元的市值損失，佔該月總體損失的4.8%，幾乎抵銷了先前累積的近950億美元獲利的大部分。該公司的預測分析經理伊霍爾·杜薩尼夫斯基（Ihor Dusaniwsky）指出：「十一月對空頭部位來說是沉重打擊，他們在最後一週幾乎將前三週累積的所有獲利都虧損殆盡。」且根據高盛集團旗下主要經紀業務的數據，最近對沖基金對美國股票指數和交易所交易基金的平倉幅度，已達到了近五個月來的最高水準。

根據Strategas Asset Management LLC的資料預測，企業獲利在未來12個月內將增長12.5%。此外，儘管消費者信心有所下滑，萬事達卡SpendingPulse的數據顯示，黑色星期五的消費支出仍較去年同期增長4.1%，這暗示了儘管存在勞動力市場疲軟和通膨顧慮，美國消費者的消費基礎仍然穩固。

