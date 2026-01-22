3進火場救人！詹能傑「將氧氣留給受困民眾」長時間缺氧 氣切搶救50分鐘仍殉職

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生住宅火警，釀成2人死亡。圖／翻攝畫面

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生住宅火警，釀成2人死亡、1人輕傷。基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑在執行救援任務時，為搶救受困女子，將自身氧氣面罩讓出，最終因吸入大量濃煙、長時間缺氧，送醫後不幸殉職。

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生住宅火警，釀成重大傷亡。基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑在執行救援任務時，為搶救受困女子，將自身氧氣面罩讓出，最終因吸入大量濃煙、長時間缺氧，送醫後不幸殉職。

消防局指出，起火住宅位於6層樓建築的2樓，屋內堆放大量雜物，增加救援難度。詹能傑曾兩度進出火場，第二次撤出更換氣瓶時，還提醒同仁屋內障礙物眾多，務必注意安全。

凌晨1時左右，詹能傑換上新氣瓶後第三度進入火場，最終在雜物堆中找到被壓困的羅姓女子，當時她已出現呼吸困難、行動受限。為爭取搶救時間，詹能傑在關鍵時刻將自己的供氣面罩套在對方臉上，隨後因濃煙加劇而失聯。

約在凌晨近2時，消防人員於火場內尋獲詹能傑，當時已無生命跡象，送醫後仍回天乏術。受困女子則於清晨5時40分被救出，已無呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治。

基隆長庚醫院院長吳俊德指出，事發後於22日凌晨2時許，院方陸續接獲2名重傷患者，送抵急診時均已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，分別為受困火場多時的33歲羅姓女子，以及執行救援的消防員詹能傑。

吳俊德說明，詹能傑送醫時已無呼吸心跳，研判是因在火場中將氧氣留給受困民眾，導致自身長時間缺氧。由於氣道狀況不佳，醫療團隊緊急進行氣管切開並持續搶救約50分鐘，仍無法挽回性命，院方對此深感遺憾。羅姓女子經急救後亦宣告不治。

基隆市消防局表示，這起火警共造成2人死亡、1人輕傷，另有3人預防性送醫，目前仍有4名民眾在基隆長庚醫院急診室留院觀察，生命徵象穩定。至於起火原因及相關責任，仍待進一步調查釐清。



