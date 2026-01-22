3進2出火場！基隆勇消救人殉職 最後叮嚀：衣服會像山崩

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨（21）日深夜發生惡火。（圖／東森新聞）





基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨（21）日深夜發生惡火，仁愛消防分隊小隊長詹能傑（41歲）為搶救受困的22歲余姓女子，三度衝入火場，最終被發現脫下自身面罩供民眾使用，不幸與受困住戶雙雙宣告不治。

詹能傑二度換氣瓶遺言叮囑隊友注意安全

昨日晚間10時許，「台北生活家」社區2樓起火竄出大量濃煙。住在起火戶的77歲余姓老婦逃出後哭喊「女兒還在裡面」，詹能傑隨即帶隊搜救。

隊友憶述，詹能傑二度從火場出來換氣瓶時滿身大汗，仍不忘叮囑弟兄：「屋內雜物非常多，衣服堆得像山一樣，不小心碰到就會像『山崩』塌下，大家千萬要小心！」

未料，這段專業叮嚀竟成遺言。詹能傑隨後換上新氣瓶三度衝入煙霧瀰漫的死角，就此永別。

捨身脫下面罩奮不顧身！英勇救人卻難敵濃煙

據了解，詹能傑第三度進入火場後尋獲22歲的余姓女子，但發現她被大量雜物夾困無法拉出且呼吸困難。詹能傑在危急時刻脫下自己的呼吸器面罩供余女使用，自己則因吸入濃煙嗆昏。

鄰居阿伯難過表示：「看到消防員進出3次，最後一個沒出來，真的很可惜、很不捨。」詹能傑於一小時後被尋獲送醫，今晨不治殉職；而他捨命救出的余姓女子，送醫後亦宣告不治。

