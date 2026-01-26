3遊客踩冰面落水！2人慘死 印度當局急封鎖景點

來自喀拉拉邦的旅行團前往知名景點色拉湖觀光時，其中3人踏上結冰湖面，不料冰層坍塌落水，造成2人不幸身亡。（示意圖／翻攝自Pexel）





印度16日發生一起溺水意外。來自喀拉拉邦的7人旅行團前往知名景點色拉湖（Sela Lake）觀光時，其中3人踏上結冰湖面，不料冰層坍塌落水，造成2人不幸身亡，現場畫面在網路上瘋傳，目前已尋獲2名罹難者遺體。

根據《Thehindu》報導，事發當時，3名遊客踏上湖面，沒想到冰層突然破裂，其中1人當場落水，24歲的馬達夫在嘗試營救同伴時，冰層因承受不住重量，導致墜入冰冷湖水中，最終不幸溺斃。

勇救同伴卻同遭溺斃

警方表示，另一名26歲的比努在試圖協助馬達夫救援時，同樣不幸落水身亡。達旺警察局長通貢（DW Thongon）指出，3名落水者中僅1人成功脫困，其餘2人溺水身亡。警察局長表示，區政府將正式向州政府提議，全面封鎖色拉湖部分區域，以防止類似悲劇再度發生，並呼籲遊客務必遵守安全指示，避免在冰層活動。

事發後，當局已在色拉湖及周邊景點增設警告標誌，明確禁止遊客踏上結冰水面。地方政府也強調，早在去年12月便發布公告，提醒冬季高海拔冰湖結構極不穩定，嚴禁遊客在冰面行走。

