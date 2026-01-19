3遊客闖冰湖落水「2人極凍慘死」被沖走 絕望掙扎畫面曝

國際中心／倪譽瑋報導

在印度的高山湖泊上，三位遊客跑到結冰的湖上，兩人在冷水中溺死。（圖／翻攝自X）

近期印度旅遊景點發生溺亡事件，三位遊客踩在結冰的湖面上，冰層破掉落水，兩人在極冷的水中不幸溺死，其中一人順利獲救。從目擊者拍下的影片可見，落水的遊客在水面載沉載浮，拚命想要抓住東西，影片在網路上瘋傳，眾人驚呼「一定很絕望」、「他們必須檢查冰層」。

據外媒《TheHindu》報導，印度達旺縣的色拉湖（Sela Lake）在海拔超過3000公尺的高山上，是熱門旅遊目的地，但由於冬季極度寒冷，湖水冰層脆弱，具備一定危險性。1月16日7名來自喀拉拉邦的遊客到色拉湖玩，此時湖水已經結冰，有三人踏上湖面時，冰層突然坍塌。

旁人見狀紛紛趕來救援，目擊者拍下的影片中，一名遊客在冰冷的湖水裡拚命掙扎，揮舞雙手想抓住一些東西，幾名遊客站在湖岸邊，還可以聽到淒厲的尖叫聲；影片在網路上瘋傳，許多人震驚直呼「他們必須檢查冰層」、「溺水者一定很絕望」、「大多數印度遊客對寒冷天氣知道得太少」。

事後達旺警局局長通貢（DW Thungon）指出，落水的三人中，一人成功逃生，兩人在冰冷的水中溺亡，事發後地區行政部門於下午火速展開救援，儘管天氣惡劣、能見度低，搜救隊仍找到了遊客的遺體。通貢強調，政府已在色拉湖設立警示牌，明確提醒遊客「不要在冰凍的湖面上行走。」

