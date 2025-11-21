3選手穿中國隊服赴中出賽！高市府送審查 運動部：若屬實將追回獎助學金

高雄市3名滑輪溜冰選手被爆「穿中國隊服赴中出賽」，運動部將審查。高雄市議員陳麗娜提供



高雄市3名滑輪溜冰選手被爆日前穿中國隊服參加中國全國性賽事，外界質疑是否涉及代表當地政府部門出賽。對此，高雄市運發局表示，選手是以個人名義受邀參與不同隊伍，但所屬隊伍名稱有「貴陽市」、「廣東省」等字樣，將把資料送運動部審查。運動部回應，只要查證屬實，將依規定開會討論撤銷國光體育獎章資格、追繳獎章、獎助學金與證書。

國民黨高雄市議員陳麗娜19日在市議會總質詢爆料，有數名高雄滑輪溜冰運動選手一邊領取台灣發放的國光獎章等獎勵，一邊參加中華人民共和國的全國滑輪錦標賽，國籍定位混亂，質疑有統戰疑慮，要求市府通報中央。

廣告 廣告

陳麗娜20日公布賽事秩序冊，此賽事為「2025首屆飛馬體育季」中的「全國輪滑（單排輪滑球）錦標賽」，其中有多名台灣選手隸屬「貴陽市代表隊」。

高雄市3名滑輪溜冰選手被爆「穿中國隊服赴中出賽」，運動部將審查。高雄市議員陳麗娜提供

對此，高雄市運動發展局透過新聞稿表示，根據目前收集到的資料顯示，高市3名選手均屬個人名義受邀參與不同隊伍，但其所屬隊伍名稱帶有「貴陽市」、「廣東省」等字樣，後續收集資料將送運動部審查是否違反相關規範。

運發局說明，經查核賽事秩序冊及高市相關委員會資料，參賽的高雄市籍選手為歐姓、鍾姓、吳姓選手等3人，皆參加「2025全國輪滑錦標賽」。

運發局表示，「2025全國輪滑錦標賽」條件為中華人民共和國公民、港澳台地區運動員均可通過參加單位參賽。港澳台地區運動員需通過當地主管部門統一組隊，並須繳交有效證件副本，如身分證、戶口簿、護照等，參加單位包含各學校、俱樂部、相關培訓機構等。

運發局表示，本事件涉及「兩岸體育交流處理規範」第7點第2款，不得「組隊」赴陸參加其指稱「全國性」活動規定，雖選手並非組隊前往，但參加的賽事名稱、隊名易造成國家形象受損疑慮。市府已彙整相關資料將送運動部審查。

運發局指出，因涉及運動部國光獎金發放，後續將相關資料送運動部審查是否違反「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」。若經查證屬實，運動部可廢止獲獎資格，並追繳已頒發的獎章及證書，運發局則將依據運動部裁處結果依法進行後續處置。

運動部則回應，對於外界質疑選手與部分，A、C級教練長期赴陸、甚至擔任中國隊總教練等行為，若最終查證屬實，將依法啟動處置程序，依「國光體育獎章及獎助學金辦法」相關規定，討論撤銷其獲獎資格及追繳獎章、獎助學金及證書等，目前已洽請高雄運發局了解，並持續查證中。

更多太報報導

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人