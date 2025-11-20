3重點反駁「AI泡沫化」 黃仁勳：需求並非空轉而是深具結構性基礎

GPU晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 圖：翻攝自NVIDIA Y直播影片 (資料照)

[Newtalk新聞] 美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）今天公布第3季財報，營收與獲利皆優於華爾街預期，並釋出高於預期的第4季營收展望，帶動其盤後股價勁揚，輝達執行長黃仁勳今天出席華府舉行的「美國-沙烏地阿拉伯投資論壇」時也明確否定「AI向泡沫」相關疑慮，並提出3個重點強調，全球正在經歷一場由底層計算架構驅動的歷史性轉折，AI需求並非空轉，而是深具結構性基礎。

黃仁勳當時被問及「AI是否正走向泡沫」時笑著反問：「這就是最後一個關於AI的問題？」一旁的美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也笑了。黃仁勳接著說明，要理解目前的AI熱潮，必須回到電腦科學的「第一性原理」（first principles），看清計算世界實際發生的變化。摩爾定律已經基本終結，一般用途CPU無法再滿足暴增的算力需求，因此全球近20年逐步朝向「加速運算」（accelerated computing）轉型，而輝達正是這股趨勢的重要推動者。

黃仁勳提到，6年前全球前500大超級電腦中，有9成以CPU為核心；但今年CPU占比已降到不到15％，GPU則從10％大幅升至90％，這證明了全球正快速告別傳統運算，全面走向加速運算。黃仁勳進一步指出，加速AI需求的背後有三大關鍵力量。首先，是龐大的資料處理成本。即便不是AI運算，僅是處理姓名、年齡、地址、收入等基本資料，每年就可能花上數千億美元，而傳統CPU已無法承受這樣的規模。這是推動AI與GPU需求爆發的首要因素。

黃仁勳續指，第二是生成式AI正取代過去15年主導網路生態的「推薦系統」。推薦系統決定使用者在社群平台、影音串流與電商網站看到的內容，過去依賴CPU，如今全面轉向GPU，而大量企業正在為這兩項需求建立大型GPU超級電腦。第三，是「代理式AI」（agentic AI）的崛起，包括Grok、OpenAI、Anthropic與Gemini等系統。這些工具是建立在已經發生的巨大運算結構轉變之上，而真正推動AI革命的力量，正是底層從CPU到GPU的全面換代。

