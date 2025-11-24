3隻小豬摔落隧道險釀禍 警方鎖定車輛將開罰

黑色小豬把頭埋進草叢堆裡撓啊撓。（圖／東森新聞）





新北八里台64線往新店方向的觀音隧道內，居然出現3隻小豬在奔馳，一度造成道路回堵，警方獲報後到現場先將小豬驅離。原來是小豬從載運豬隻的車上掉了下來，目前警方已經鎖定車輛，後續會依道交條例進行開罰。

黑色小豬把頭埋進草叢堆裡撓啊撓，看起來非常悠哉可愛，但其實他們不久前，才剛發生了一點小意外。

事情就發生在新北八里的台64線往新店方向的觀音山隧道內，今（24）日下午3點左右，有3隻小豬從載運豬隻的車輛上掉落地面，後車民眾看到後趕緊通報警方。

警方獲報後趕抵現場，先將小豬驅離到非道路用地，因為小豬們在隧道裡面亂竄，相當危險，用路人也怕撞到小豬，造成隧道一度受到回堵。

警方同時也聯繫動保處到場，對小豬先進行安置，並且在現場協助安全警戒。目前警方已經調閱監視器，鎖定目標車輛，後續將會依道交條例告發處3000元以上、18000元以下罰鍰。

