3隻小豬「越獄」逛大街 台64封閉車道圍捕秒變停車場

台64線下午發生3隻小豬逛大街的事件。翻攝畫面

新北市八里區台64線今（24日）下午發生「3隻小豬」越獄事件，疑似運豬車行駛時逃脫，於車道上亂竄，警方獲報後到場圍捕，造成全線車道封閉，車流嚴重受阻，經驅趕後已有2豬隻停留在非道路用地，仍有1隻趁隙逃脫，後續將由動保處倒場協助。

今日下午3點左右，八里台64線東向觀音山隧道內突然出現3隻小豬在車道上奔跑，嚴重影響行車安全，警方獲報到到場先將東向車道全線封閉，對道路上的豬隻進行圍捕，最後成功將其中2頭豬隻驅趕至道路用地，等候動保處到場協助，但仍有1隻趁隙逃脫。

豬仔被驅趕到非道路用地。翻攝畫面

警方研判，應是運豬車行經該處時，3隻豬仔逃脫跳車，警方目前已調閱監視器，尋找相關車輛，後續將依《道路交通管理處罰條例》開罰，將可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。



