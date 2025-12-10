3非法日租套房屢挨罰未改 台中市府強制斷水斷電

稽查人員除了斷水斷電，也貼上公告。這3間業者從2023年開始就各有被裁罰2次，也挨罰30萬元並勒令歇業，但業者依然照常營業攬客，市府依違反《發展觀光條例》一舉對3間非法日租套房強制執行，並要求停業。

台中市觀旅局科長張俊生說明，「中市府旅館業聯合稽查小組查獲非法經營事證，依《發展觀光條例》各裁罰2次並勒令歇業在案，但業者無視法令仍繼續營業。」

外籍遊客表示，「還是要顧慮到那些消防的東西囉，全部要顧慮到因為人是最重要的，不要去選那些不安全的地方住。」

市府表示，今（2025）年度已經對7家不法業執行斷水斷電。這些非法日租套房主要集中逢甲跟一中商圈，標榜自助入住、交通便利，價格又經濟便宜，吸引外地旅客訂房。但實際上大多是藏身在住商大樓或是鐵皮加蓋的透天厝，不僅公共安全有疑慮，一旦發生消費爭議，住客的權益也可能受損。

中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽提醒，「未來如果有些消費糾紛，你可能不知道怎樣處理，另外它的消防安全及衛生等等都有些隱憂，所以消費者的權益保障，還有未來糾紛處理都會有很大的問題。」

李奇嶽表示，並非在訂房網站出現的就是合法旅宿，民眾在入住前可先上台灣旅宿網，確認合法旅館或民宿再訂房，才能保障消費者權益。