3項軍購40多億美元 國防部：3/31需繳美方頭期款

[Newtalk新聞] 對於軍購條例審議延宕，國防部今（6）日表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。

根據國防部之前提供給立法院資料，這三項軍購案及美國揭露的軍購金額分別是： M109A7 自走砲 60 門，精準彈藥 4,080發，彈藥車 60輛、救濟車 13輛、榴彈及附屬裝備（40.3億美元）。標槍反裝甲飛彈 70套 1,050枚(3.75 億美元)、拖式 2B反裝甲飛彈 24套 1,545 枚(3.53 億美元)。

國防部強調，美政府同意供售之武器裝備與彈藥，有助提升國軍整體防衛戰力，以應對當前險峻敵情威脅。目前，特別條例草案已送交立法院，惟尚未付委審議。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

國防部說明，特別條例所列軍購案項，均已與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素。建請立法院盡速完成審查，俾利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，以維國家安全。

