3類津貼調漲 中小學老師加薪

教育部昨日舉行記者會，宣布導師加給將由3000元調高到4000元等，主任祕書林伯樵（左起）、部長鄭英耀、次長張廖萬堅、國教署署長彭富源一同出席。（杜宜諳攝）

教育部在114年最後一天送上大禮，宣布調高公立中小學校教師導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費，增訂教師行政工作獎金，並追溯自114年9月1日起生效。導師職務加給增加1000元；兼任及代課老師鐘點費全面增加20％；教師兼任行政職，按工作表現增給每月1000至2000元，預計30萬名老師受惠。

教師爭取調薪已久，教育部昨舉行記者會，部長鄭英耀宣布調薪，包括公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月3000元調高至4000元，肯定導師在班級經營與學生照顧。兼任及代課教師鐘點費全面調增20％，國小由336元調升至405元、國中由378元調升至455元、高中由420元調升至505元。

教師兼任行政工作獎金，依照教育階段、組織層級、學校規模及教師兼任行政工作職務工作負擔程度，按照工作表現評價及學校規模，增給每月1000至2000元，獎勵教師兼任行政職務表現。

根據教育部規劃，行政工作獎金將分為3級，第1級是班級數50班以上學校校長，每月加發2000元；第2級是50班以上學校處、室主任、組長、科主任，每月加發1500元；第3級是班級數未達50班學校，校長等行政職人員加發1000元。

另外，自願赴偏遠地區學校或極度偏遠地區學校服務者，以及特殊偏遠地區學校教師至極度偏遠地區學校服務者，得續保傷害保險。

教部估算，此次提高導師職務加給、鐘點費提升以及新增行政獎金，全年度總經費約43億7000萬元，經費由中央及地方政府各負擔一半，預估導師職務加給提高約14.1萬人，鐘點費提升約12.7萬人，新增行政獎金制度約4.5萬人，預計30萬人受惠。

教長鄭英耀說，此次調整涵蓋三大面向，藉由調升導師加給，實質待遇調整，肯定教師專業付出；調整兼代課老師鐘點費，讓付出趨於合理，穩定教學品質；建立兼任工作獎金，透過補助支持讓校長跟老師兼任行政服務更有動力。他強調，加薪只是改善教育環境第一步，接下來還要推動行政減量，秉持整併、簡化原則，讓老師目光回到孩子身上。