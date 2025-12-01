3顧客飲清潔水喉嚨灼傷 春水堂遭勒令停業

▲台中市春水堂分店員工將泡在酵素去漬粉水中的保溫瓶，直接拿出來當回沖熱茶的容器。（圖／台中市政府提供，2025.12.01）

[NOWnews今日新聞] 老字號知名茶飲店春水堂驚傳食安意外！台中公益門市員工誤拿泡在酵素去漬粉清潔液中的保溫瓶，當回沖熱茶的容器，導致顧客飲用後喉嚨灼傷不適、3送醫治療。台中市食安處除勒令該店即日起停業，並將業者移送地檢署偵辦，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1千萬以下罰金。

春水堂號稱於1987年世界首創珍珠奶茶，台中市食安處昨天接獲醫院通報，3名到春水堂公益門市消費的民眾，因喉嚨灼傷就醫，立即派員調查。

根據食安處了解，店家提供熱茶回沖服務，顧客將茶具交給店員回沖時，店員疑似未確認保溫瓶是否仍浸泡在清潔液中，直接以該瓶進行回沖，顧客飲用後感覺茶水「極度酸澀」難以入喉。春水堂於事發後派員陪同民眾就醫，3名民眾經診療後無大礙，皆已返家休養。

▲台中市食安處人員昨到春水堂稽查，今勒令該店停業。（圖／台中市政府提供，2025.12.01）

食安處指出，業者行為已違反《食品安全衛生管理法》規定，責令業者暫停作業，並要求立即改善及加強員工教育訓練，須待食安處後續複查合格後才可復業，並將業者移送台中地檢署偵辦。

春水堂總公司則表示，誤食意外當下，區主管和店長立即陪同顧客就醫，今早陪同回診，醫生表示身體情況穩定。春水堂將支付相關醫療費用、持續關心顧客身體健康。

對於此次意外，業者表示，清潔中的熱水瓶會貼「清潔中」牌子以辨識。當天服務人員是剛到職二週的新人，對流程較不熟悉，因此誤拿裝有清潔用水的熱水瓶，業者已針對全台門店進行教育訓練宣導，門市自主停業2天加強內部訓練，並檢討相關流程。

