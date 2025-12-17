「3食物」防冬天發胖！讓人越吃越瘦、還能提神

記者施春美／台北報導

韋恩表示，辣椒、薄荷、山葵能啟動棕色脂肪的燃燒機制。（圖／取自韋恩的臉書）

許多人擔心冬天容易囤積脂肪，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，低溫會增加能量消耗，關鍵在於脂肪的種類。人體脂肪可分為白色脂肪與棕色脂肪。白色脂肪負責儲存能量；棕色脂肪負責燃燒能量、產生熱能。辣椒、薄荷、山葵這3種食物，可以讓身體誤以為正處在低溫環境，進而啟動棕色脂肪的燃燒機制，讓人越吃越瘦，還能提神。

韋恩在其臉書表示，一項國外研究發現，當環境溫度為 19 度時，人體的能量消耗比27度時高出將近 20%，換算下來，每天約多消耗250大卡。因此，冬天並不一定是最容易囤脂肪的季節。

關鍵就在於脂肪的種類。人體脂肪大致可分為白色脂肪與棕色脂肪。白色脂肪負責儲存能量。棕色脂肪則是燃燒能量、產生熱能。棕色脂肪活性越高，身體的基礎能量消耗就越大。

韋恩表示，科學也發現，有些食物可以讓身體誤以為正處在低溫中，而啟動棕色脂肪的燃燒機制。這些食物中含有特定的植化素，能刺激人體的感覺受器，進一步啟動大腦與交感神經系統，促使腎上腺素分泌，最終讓棕色脂肪被活化，開始燃燒熱量。

韋恩列舉3類食物：

1.辣椒：辣椒堪稱目前最受矚目可活化棕色脂肪的食物，因為它含有辣椒素。

2.薄荷：薄荷含有薄荷醇，可以發揮類似的功效，薄荷醇正是吃了薄荷以後口腔與喉嚨會感到涼涼的成分。

3.山葵：山葵含有異硫氰酸烯丙酯，是一種有機硫化合物，一種無色的油脂。存在一些十字花科的植物如芥菜、蘿蔔、辣根。

但韋恩也提醒，民眾仍須依自身體質，來食用刺激性食物，且不能過量。當然，搭配戶外低溫啟動發熱機制，多去外面待一下，也是天然又省錢的減肥的方法，但要小心不要感冒。

