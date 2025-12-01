3養眼天菜集合！小奶狗魅力全開 他被讚「告白10次也不會被討厭」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》即將於12月13日起上線。該劇不只集結温昇豪、張榕容、安心亞等人氣演員，更一次網羅偶像圈與腐女圈心中3大天菜洪暐哲、曾向鎮、禾雁凱，被網友封為《整形過後》的「養眼天菜陣容」。

《整形過後》洪暐哲（左）是「向日葵弟弟」，看到張榕容（右）眼神就會亮起來。（圖／六魚文創提供）

在《整形過後》飾演爵仕美診所護理師「林麟」的洪暐哲，被導演林立書形容是那種被拒絕十次也不會讓人討厭的小狗系男生，「大家都說我看起來很無辜，第一次見導演，他就說我是那種告白不成功也很讓人心軟的類型，所以我會努力裝可愛的。」劇中他是典型「向日葵弟弟」，只要看到楊雅頌（張榕容飾）眼神就會亮起來。洪暐哲分析，「雅頌外型很有魅力，但更重要的是，她真的照顧林麟。外冷內暖的反差，會讓弟弟很著迷。」

曾向鎮自曝「長痘痘就焦慮」！《整形過後》重現疤痕患者心境。（圖／六魚文創提供）

BL劇《某某》爆紅的曾向鎮，在《整形過後》中飾演先天唇顎裂留下疤痕的「小康」，他說：「嘴唇加上特化後的那一刻，真的會不想讓人看到自己的樣子，那種想躲起來的衝動是自然反應。」面對劇中小康因外貌承受霸凌與惡意時的忍耐，與他個性也有相似之處：「出社會一定會遇到很多不合理的事情，有時站在對方角度想想，也就能理解了。」

ARKiS禾雁凱（左）戲劇初登場！加入《整形過後》「諮詢師聯盟」。（圖／六魚文創提供）

男團ARKiS成員禾雁凱戲劇初體驗就獻給《整形過後》，劇中飾演「爵仕美」護理幫的成員之一「小安」。他坦言第一次拍戲壓力相當大，「一開始真的很緊張，在鏡頭前展現能量真的不容易，很佩服前輩的專業。」他特別喜歡與護理幫共同組成的諮詢師聯盟的戲份，「每次跟另外兩位護理師對戲都超自然，像真的一起工作一樣，完全沒有在演戲。」至於未來有無想挑戰的角色？他坦言，很好奇温昇豪飾演的整外神醫，「想要嘗試看看這種需要專業技能、氣場也很足的角色！」





