3高中生性侵女軍人後殺害！北韓下令立即處決

北韓近期傳出青少年重大暴力犯罪案件。（示意圖／PhotoAC）





北韓近期傳出青少年重大暴力犯罪案件。黃海南道苔灘郡今夏發生一起震驚當地的性侵殺人事件，3名高中應屆畢業生涉嫌性侵並殺害一名退伍返鄉的女軍人。消息上報後，平壤當局罕見下令對3人執行「立即處決」。

據脫北者組織「SAND研究所」旗下的 SAND Times 報導，該名女軍人近期剛結束服役，原搭乘巴士返鄉，未料途中車輛故障，她只得步行前往目的地。

當地知情人士透露，這名女軍人外貌出眾，在獨自步行時遭3名當地高中畢業生搭訕，隨後被強行帶往偏僻處施暴，而3名少年因擔心身分曝光，進而遭殺害女軍人。

犯案後，3人帶著被害人的行李返回巴士站，並搭上另一班巴士，但被司機察覺異樣。司機認出因車子一度拋錨，行李是女軍人所擁有，因此立即將車輛駛往安全部通報。

安全部人員到場後迅速逮捕3人，並依其供述找到被害人遺體。消息人士指出，女軍人生前曾哀求「至少讓我再見父母一面」，仍遭3人冷酷拒絕。

案件傳至平壤後，高層認為情節極度惡劣，即使涉案者為未成年人，仍下令執行即決處決。報導並指稱，當局隨後已下達清查流浪兒與青少年犯罪的指示，並成立特別掃蕩小組。

