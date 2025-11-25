3高中生性侵殺害女軍人 北韓震怒「不管未成年」：立即處決

北韓近期青少年犯罪問題嚴重，甚至發生3名高中生性侵女軍人後殺害的案件，令當局大為震怒，宣布立即處決3人。路透社



北韓青少年犯罪問題日益嚴重，近期更發生一起震驚當地社會的重大案件，一名女性軍人在休假返家途中，遭到3名高中應屆畢業生性侵後殺害。儘管3名犯罪者均未成年，不過北韓當局仍宣布立即處決3人。

根據南韓脫北者組織創立的媒體「SAND Times」報導，該起事件發生在黃海北道苔灘郡，一名女軍人於今年夏天休假返家途中，因遇上巴士故障，只好走路回家，途中因外表亮眼，吸引不少關注，附近三名高中生尾隨其後，將她帶至附近偏僻處性侵，後因擔心身分曝光，更進一步將女軍人殺害，隨後帶著女軍人的行李，假裝沒事坐上巴士。

巧合的是，三名高中生搭的巴士，恰巧是遭殺害女子先前因拋錨而被迫下車的巴士，細心的司機看到學生手上竟有受害女軍人的行李心生懷疑，立刻將巴士開往安全部（治安機關）進行通報，安全部人員迅速將3名學生逮捕歸案。

3名學生於審訊時對犯行坦承不諱，現場搜查後發現被害女軍人的遺體。報導指出，女子遭殺害前曾懇求「至少讓我再見一次父母的臉」，卻遭3人冷酷拒絕。這起駭人聽聞的事件立即上報至平壤當局，儘管犯下重罪的3名學生均為未成年人，但當局仍下令「立即處決」，展現出對青少年犯罪零容忍的態度。

據了解，當局在事件發生後已指示徹底整肅流浪兒及青少年犯罪，下令展開「青少年不良行為全面整頓」行動，並編制特別掃蕩組織，安全部門與教育機構也同步展開盤查與管控。

