3高山國家公園擬收入園費？ 國家公園署：尚未有具體方案

一望無際的山林、清新的空氣，台灣高山上的好風景吸引國內外登山客前往挑戰，而其中玉山、雪霸和太魯閣3大高山型國家公園，轄區內就有76座百岳、十餘條縱走路線，如今傳出官方研擬收費。

國家公園署主秘張維銓說明，「有人是用生態保育費的概念在倡議這件事情，當然我們內部也有在討論這個事情，但是這個都還沒有很具體的方案出來。」

目前爬百岳登山費用，入園證是免費申請，山屋目前則是只有排雲山莊、及今年4月試營運的觀高山屋要收費，其餘定調為「避難山屋」性質不收費。

不過今年8月監察院發布的「台灣國家公園經營管理」調查，則建議國家公園推動生態回饋費，用於環境保護與設施改善。

登山民眾陳先生表示，「使用者付費，要維修、要救援，所以一些設施場所都需要費用。」

登山民眾周小姐則說：「覺得喜歡山的人，不會因為一點費用而影響到他對山的喜愛，真的。」

比對其它國家公園針對特定景點與設施收費，例如鵝鑾鼻公園、陽明書屋或錐麓古道，3大高山型國家公園則因為轄區內登山口眾多、路線複雜，難以「攔路收費」，目前可能方向是在申請入園證時一併收取，不過還未有定論。

魔境熊登山客管理員蔡日興認為，「對登山活動的永續發展是一個有認同的這樣的角色，那我覺得他們其實都會支持，其實應該要做出一個差異化，就是說它針對朝向高山觀光的這種商業化行為，其實它應該要收比較重。」

各界對於入園費目前看法不一，專家則分析，收費後的運用才是重點，如果收費後未做設施相關改善，民眾更可能產生反彈，後續如何收費、收費標準及運用都需要更嚴謹地討論。

