3黨搶攻第二選區 考驗藍白合

台中市明年議員選舉將至，第一、二、三選區將選出13席議員。（温予菱攝）

2026縣市長、議員大選倒數不到1年，台中市海線第一、二、三選區將選出13位市議員，其中第二選區競爭激烈，除民眾黨向現任無黨籍議員陳廷秀招手遭婉拒、2名里長有意參選外，綠營則派出台中市黨部評委會召集人陳怡潔。至於地方曾一度傳出國民黨籍的議長張清照、民進黨議員楊典忠有意交棒給家族晚輩，目前2人評估後將持續競選連任。

第一選區大甲、大安、外埔區應選3席，除現任議員藍營楊啓邦、李文傑、綠營施志昌將繼續參選外，依據民進黨台中市黨部先前公布提名議員席次，甲安埔將提名2人，市黨部主委許木桂表示，前市議員吳敏濟兒子吳中源有意投入選戰；國民黨台中市黨部主委蘇柏興則稱現任優先提名。

第二選區清水、梧棲、沙鹿區應選5席，藍營張清照、副議長顏莉敏、綠營楊典忠、王立任、無黨籍陳廷秀，藍營將維持原班人馬，綠營則加碼推出正國會陳怡潔出戰；陳廷秀表示，將以無黨籍身分繼續選。

此外，白營向陳廷秀招手被婉拒後，有意自推參選人，地方盛傳2位沙鹿區里長有意爭取黨內提名，民眾黨台中市黨部主委陳清龍證實，有2名優秀、繼承服務理念的里長願意來挑戰，市黨部絕對樂觀其成，也會積極了解，並建議黨中央選決會辦理。

第三選區龍井、大肚、烏日區應選5席，藍營吳瓊華、林孟令、綠營張家銨、曾威、無黨籍林昊佑，其中曾於2022選舉稱為最後一任的林孟令受訪說，收到很多里長及事業單位反映，擔憂其爭取中的地方建設和民生福利中斷，坦言目前想法有些鬆動，將在明年決定後跟鄉親報告，並強調自己一切以百姓利益為優先。

陳清龍說，民眾黨3年前參選第三選區市議員失利的醫師魏嘉慶目前尚無意願，不過市黨部仍在詢問當中。至於第二選區曾一度傳出張清照有意交棒給前議長張清堂之子、姪子張東玄及楊典忠交棒給其女楊婷安，蘇柏興、許木桂皆表示，2位有意願再選，不過還是可能有變數。