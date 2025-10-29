好好吃飯就是人生樂事3／不建議切菜宣洩情緒 胡宇威坦言試過狠砸冰「覺得滿爽的」
正經的問題問完了，接下來是個人偏愛的環節，我想知道胡宇威聽到Lulu跟陳漢典結婚的消息，有什麼感覺？「我覺得，大家的反應是『傻眼！』」所以，胡宇威現在體會到我們當初的心情了嗎？有感受到當初外界聽到你跟陳庭妮結婚、那種被震撼到的感覺了嗎？「我就覺得，『哇！』是，『哇！』是很大的驚喜！」胡宇威說，其實消息公布前幾天，才在某個場合碰到Lulu，打了照面，再過幾天就聽到好消息。
所以，我懷疑胡宇威跟陳庭妮，是不是寫了一個如何偷偷交往的祕笈，在江湖神祕地流傳著，然後塞給了Lulu跟陳漢典？胡宇威聽了又大笑，「什麼偷偷交往！沒有另外一個人要怎麼偷偷交往！」
但這次事件，已經把整個層次拉到另外一個境界，說真的，被Lulu跟陳漢典拚過去的感覺是什麼？你們有信心要超越、下一次把他們拚過去嗎？他大笑，「我不知道這有什麼好拚的？」不管啦，反正演藝圈下次又有人突然宣布結婚的話，我還是覺得這一切都是胡宇威跟陳庭妮起的頭。
場邊側記
雖然美食還是吃下去比較好，讓人心情愉快，但食物適合用來洩恨嗎？心情不好時可以切菜嗎？胡宇威完全不建議，「這樣很危險，切菜要很細緻地切，要專注。」那砸食物發洩呢？胡宇威說曾試過拿一整塊冰，狠狠砸在地上，「是覺得滿爽的，因為當時要取碎冰，冰塊就是那麼大，怎麼辦呢？就只好整個往地上砸。這可以好好發洩。」
勾起心中餓意 胡宇威
7月24日生，演出電視劇《真愛趁現在》走紅，於《全明星運動會》第1季獲最有價值運動員獎；以《我們這一攤》入圍第59屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎；憑《不在我的世界當勇者》《上船了各位！》入圍第60屆金鐘獎實境節目主持人獎。新作品《就算一個人也可以好好的吃飯2》11月起於公視+上架。
化妝：Backstage_Curry／髮型：UNDER hair_Tim／造型：Claire Woo／服裝提供：FENDI、TOD'S、Loro Piana
